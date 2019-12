YEG-Trainer Ali Durmaz fordert zwei Siege bis Weihnachten

Mit frischen Kräften zu zwei Heimsiegen: Das ist das Motto des Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel vor den letzten beiden Saisonspielen dieses Jahres. Nach zwei spielfreien Wochen, in denen die Grün-Weißen ihre Akkus noch einmal für den Endspurt vor der Winterpause aufladen konnten, empfangen sie am Sonntag (14.30 Uhr, Lüttinghof) zum Hinrunden-Ausklang den FC Iserlohn. Eine Woche darauf folgt dann der Rückrundenstart zu Hause gegen die DJK TuS Hordel.

„Wir müssen beide Spiele gewinnen“, betont YEG-Trainer Ali Durmaz, wohl wissend, dass seine Schützlinge in dieser Spielzeit daheim noch nie gewonnen haben. Überhaupt feierte das Schlusslicht bislang erst einen Sieg. Acht Punkte ist der Rückstand auf den Relegationsplatz schon groß. Zwei Zähler vor eben jenem Rang liegt der kommende Gegner aus Iserlohn. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, hebt Ali Durmaz daher davor.

Einsätze von Tarik Tosun und Ridvan Demircan sind fraglich

„Die Iserlohner haben vor der Saison einige qualitativ starke Leute verloren. Sie sind in der Tabelle nicht so weit entfernt. Wir müssen aber eine andere Mentalität als zuletzt beim 0:5 in Sinsen zeigen, sonst brauchen wir gar nicht aufzulaufen“, ergänzt der Coach.

Hoffnung machen ihm jedoch, dass die Partie auf Kunstrasen statt dem schwerlich zu bespielenden Naturrasen ausgetragen und er wieder mehr personelle Alternativen haben wird. Einzig die Einsätze der nach Verletzungspause wieder ins Training eingestiegenen Tarik Tosun und Ridvan Demircan sind fraglich. (AA)