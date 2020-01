Zum Glück sind die Reden beim Neujahrsempfang kurzweilig

Gesehen und gesehen werden – so ist es immer auf Empfängen, und so war es auch beim Neujahrsempfang des Fußballkreises Gelsenkirchen in den Räumlichkeiten des Michaelshauses der Propsteipfarrei St. Urbanus in Buer. Mehr als 100 geladene Gäste durfte der FLVW-Kreis 12 am Sonntagvormittag begrüßen.

Sebastian Buntkirchen, Geschäftsführer von Schalke hilft!, Klaus Rostek, Sportbeauftragter der Stadt Gelsenkirchen, Manfred Schnieders, Vizepräsident Amateurfußball des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen, Lukas Günther, sportpolitischer Sprecher der SPD in Gelsenkirchen, Manfred Wichmann, Ehrenvorsitzender des Fußballkreises, Frank Isert, Verkaufsdirektor der Privatbrauerei Jacob Stauder, oder Kreisvorsitzender Christian Fischer waren nur einige prominente Namen aus Sport und Politik, die Moderator Volker Dyba, der stellvertretende Kreisvorsitzende, begrüßen durfte.

Ehrennadel in Gold für Günter Neumann

Volker Dyba sparte sich zudem eine Feier, denn der Gladbecker hatte am Sonntag auch Geburtstag und dankte im Scherz dafür dem Kreis für die Übernahme der Kosten. Die meisten Redner hielten sich wohl an eine Vorgabe und ihre Redezeit in Grenzen. Thema war auch die Gewalt auf den Fußballplätzen. In den Reden wurde auch den vielen Ehrenamtlichen gedankt. So sagte etwa Christian Fischer: „Die Ehrenamtlichen sind die Hauptsponsoren unserer Arbeit. Der Kreis ist auf die vielen Ehrenamtlichen angewiesen.“

Foto: Ingo Otto

Nach den Reden überreichten Ernst Kastner, der Kreisehrenamtsbeauftragte, und Christian Fischer noch die Ehrenamtspreise „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ mit dem Kreissieger Dario Guidone an der Spitze und einige FLVW-Ehrennadeln in Silber sowie in Gold an Günter Neumann.

Zum Schluss ergriff Volker Dyba noch mal das Mikrofon. „Ich bedanke mich bei allen Rednern, die sich kurz gefasst haben“, sagte er, und dann lachend in Richtung des Kreisvorsitzenden: „Bei dir nicht, Christian.“ Dann endlich wurde das Büffet eröffnet...