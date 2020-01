Zurhausen: „Es wird immer schwieriger“

Michael Zurhausen arbeitet nach dem Motto: Klein, aber fein. Sein Radsport-Verein RC Olympia Buer zählt gerade einmal acht Mitglieder. „Wir sind wohl der kleinste Verein in Deutschland“, sagt Zurhausen, „aber das hat durchaus Vorteile. Jeder weiß bei uns, was er genau zu tun hat. Wir führen keine Riesendiskussionen, sondern kommen direkt auf den Punkt.“

In diesem Jahr organisiert Zurhausen mit seinem Mini-Team vier Radrennen im Ruhrgebiet. Auch Sohn Marko (28) ist als Sportmanagement-Experte involviert. „Im letzten Jahr haben wir sieben Rennen durchgeführt, dieses Mal aber einige Städte weggelassen. Es wird immer schwieriger, weil die Auflagen der Städte immer höher werden. Deswegen konzentrieren wir uns auf bestimmte Städte, in denen solche Radrennen noch gut zu planen und durchzuführen sind“, sagt Michael Zurhausen.

Rennorganisator Michael Zurhausen (r.) Foto: Martin Möller / FFS

In diesem Jahr steht um das Team von Michael Zurhausen die VIVAWEST Ruhrpott Tour mit den Startorten Walsum, Gelsenkirchen und Recklinghausen auf dem Programm. Dazu gibt es am Pfingstsonntag das Jubiläums-Radrennen 70 Jahre XXXL Rück in Oberhausen. Ein Radrennen dieser Größenordnung schlägt mit 8000 bis 10.000 Euro zu Buche. „Das Geld kommt über Sponsoring-Einnahmen rein. Für die Zuschauer sind die Veranstaltungen kostenfrei. Sie bekommen Topsport geboten, es nehmen Radrenn-Meister und Radsport-Olympiasieger teil“, sagt der Organisator.

Neun Monate Vorbereitungszeit

Ende Januar ist Zurhausen beim Sechs-Tage-Rennen in Berlin auf „Casting-Tour“: „Da sehen wir uns den einen oder anderen Rennfahrer an und überlegen, ob sie für uns in Frage kommen.“ Bis eine Radrenn-Veranstaltung komplett durchorganisiert ist, geht viel Zeit drauf. „Als Vorbereitung braucht man neun Monate. Man muss mit Ämtern, Polizei, Feuerwehr sprechen, das ist alles nicht so einfach, bis man alles abgeklärt hat. Und trotzdem macht es Spaß, wenn man dann sieht, was alles möglich ist“, sagt Zurhausen.