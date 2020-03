Es bleibt dabei: Die Handballer des TV Gladbeck können in dieser Bezirksliga-Saison auswärts nicht gewinnen. In Witten, beim abstiegsgefährdeten TuS Bommern II, kassierten sie eine 27:33 (11:16)-Niederlage. Die hatten sich die Blau-Weißen, die noch längst nicht gerettet sind, in erster Linie selbst zuzuschreiben.

Gladbecks Klein kassiert unmittelbar vor der Halbzeitpause zwei plus zwei Strafminuten

Thomas Ahmann blieb im Spiel des TV Gladbeck beim TuS Bommern II ohne Treffer. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Der Knackpunkt im Spiel ereignete sich unmittelbar vor der Halbzeitpause. Die Schiedsrichter hatten gegen TVG-Akteur Sascha Klein eine Zeitstrafe verhängt. Der meckerte, die Unparteiischen packten daher noch zwei Minuten drauf. Die Gastgeber nutzten dies nach dem Seitenwechsel, um von 16:11 auf 21:11 davonzuziehen. Damit war der Vergleich natürlich schon entschieden.

Tobias Thiel, der Trainer der Gladbecker, konnte es nicht fassen: „Ich habe vorher extra noch gesagt, dass wir mit den Schiedsrichtern nicht diskutieren, sondern, dass wir, wenn sie gepfiffen haben, den Ball hinlegen, weggehen und dann einfach weiterspielen.“

TV Gladbeck betreibt Schadensbegrenzung und gewinnt den direkten Vergleich

Nachdem die Partie frühzeitig zugunsten der Bommeraner entschieden war, ging es für die Thiel-Sieben darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Immerhin, das gelang ihr. Denn zumindest konnte das TVG-Team dank einer engagierten Leistung in der Schlussphase den direkten Vergleich für sich entscheiden. „Das“, so Thiel, „war das Positive, in den letzten 20 Minuten haben die Jungs gut gekämpft.“

Thiel weiter: „Die Bommeraner haben verdient gewonnen, sie wollten mehr.“ Zu dem vermaledeiten Spiel in Bommern passte es, dass Routinier Ralph Willam dem TV Gladbeck doch nicht helfen konnte und sich zu allem Überfluss Torwart Jan Bystron beim Aufwärmen verletzte und er deshalb passen musste.

TV Gladbeck: Hirschfelder - Kraus (1), Kläsener (2), Junker (3), Bergmann, Ahmann, Plattner (7), Barz (1), Talhoff (2), Lechert (2), Schrief (7/6), Klein (1).