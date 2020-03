Gladbeck. Angstgegner? Das war einmal. SG Preußen Gladbeck bezwang den BV Rentfort II deutlich. Wobei: So krass waren die Unterschiede zunächst nicht.

Das Derby in der Kreisliga A1 zwischen SG Preußen Gladbeck und der Zweitvertretung des BV Rentfort fand einen klaren Sieger. Die Schwarz-Gelben feierten gegen ihren Angstgegner einen 7:2 (3:0)-Erfolg.

Dennis Rühr bringt SG Preußen Gladbeck früh mit 1:0 in Führung

Ärgerte sich über viele vergebene Möglichkeiten: Simon Kokoschka, Trainer des BV Rentfort II. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Vor allem haben wir das Spiel auch verdient gewonnen“, resümierte Daniel Thiele, der Trainer der Preußen, nach dem Schlusspfiff zufrieden. Sein Gegenüber Simon Kokoschka hingegen war an alter Wirkungsstätte aus nachvollziehbaren Gründen weniger begeistert: „Wir machen einfach die Tore nicht. Natürlich ist der Sieg am Ende auch verdient, aber wir hatten so viele Chancen.“

Das bestätigte Thiele: „Es darf sich niemand beschweren, wenn es zur Pause 3:3, 5:5 oder 7:7 steht.“ Stattdessen führten die Hausherren mit 3:0. Dennis Rühr hatte bereits in der ersten Minute für die frühe Führung gesorgt. Radouane El Aidi und Koder Saado erhöhten noch vor dem Pausenpfiff.

Stefan Freudiger trifft für den BV Rentfort II zum 1:3

Acht Minuten nach Seitenwechsel verkürzte Stefan Freudiger für die Rentforter. „Da hatte ich wegen unserer aktuellen Formkurve natürlich ein wenig Angst, dass wir das nun noch aus der Hand geben“, so Thiele. Dessen Skepsis erwies sich jedoch als unbegründet. Kapitän Koder Saado konnte nämlich mit zwei weiteren Treffern für die frühe Vorentscheidung sorgen (58./64.).

Ali Sarigül verkürzte zwar noch einmal. Doch dann traf Sebastian Sanders ins eigene Tor, ehe Dennis Wagner für den 7:2-Endstand sorgte. „Wir bereiten dem Gegner die Tore vor, machen die eigenen Chancen nicht rein. So kannst du kein Spiel gewinnen“, ärgerte sich Kokoschka. Thiele hingegen war glücklich: „Ich bin froh über die drei Punkte.“

Aufstellungen und Torfolge

SG Preußen Gladbeck: Dörnemann, Vorobev, Schulz, Saado, Goronczy, Rühr (68. Sivri), Ünal, Wagner, Lachmanski, R. El Aidi (82. van Unen), K. El Aidi.

BV Rentfort II: Kowalski, Sanders (76. Dagei), Fröhlich-Dietrich, Bartkowiak, Redenz (46. Lipfert), Shala, Sarigül, Hinrichs, Heinz, Mehmeti (71. Kostorc), Freudiger.

Tore: 1:0 Rühr (1.), 2:0 R. El Aidi (24.), 3:0 Saado (42.), 3:1 Freudiger (53.), 4:1 Saado (58.), 5:1 Saado (64.), 5:2 Sarigül (68.), 6:2 Eigentor Sanders (70.), 7:2 Wagner (73.)