Basketballer trauern um den Gladbecker Pit Lüschper

Pit Lüschper ist tot. Der gebürtige Gladbecker verstarb am vergangenen Dienstag in seiner Wahlheimat Weißenfels in Sachsen-Anhalt im Alter von 61 Jahren. Seit dem Sommer 2018 war er Landestrainer beim Basketballverband Sachsen-Anhalt und Jugendkoordinator beim BBL-Club Mitteldeutscher BC.

Seine sportliche Heimat hatte Pit Lüschper über viele, viele Jahre in Recklinghausen. Der Gladbecker war schon in der Basketball-Abteilung des TV Recklinghausen eine der treibenden Kräfte und er war schließlich auch einer der Architekten von Citybasket Recklinghausen und vor 13 Jahren maßgeblich an der Gründung der Metropol Baskets Ruhr beteiligt.

Nicht von ungefähr war er auch für den größten sportlichen Erfolg der Metropol Baskets Ruhr mitverantwortlich. Als Co-Trainer von Razvan Munteanu erreichte er 2016 mit dem Jugendbasketball-Bundesliga-Team das Top4-Turnier in Ulm, kehrte mit der Bronzemedaille ins Ruhrgebiet zurück.

Auch wenn Lüschper vor eineinhalb Jahren die Herausforderung annahm und zum Ende seiner Laufbahn den Basketball doch noch zum Hauptberuf machte und nach Sachsen-Anhalt wechselte: Pit Lüschper war durch und durch Citybasket und Metropol.