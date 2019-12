Whistler/Gladbeck. Annika Drazek aus Gladbeck und Mariama Jamanka gewinnen bei der Bob-WM in Kanada die Goldmedaille. Im finalen Lauf wäre das Duo fast gestürzt.

Bob: Gladbeckerin Drazek gewinnt mit Jamanka WM-Gold

Sie hat es wieder geschafft! Annika Drazek, Bob-Anschieberin aus Gladbeck, gewann mit Pilotin Mariama Jamanka Anfang März 2019 im kanadischen Whistler den Weltmeisterschaftstitel. Dabei wäre das Duo aus dem Ruhrgebiet und Berlin im finalen Lauf beinahe noch gestürzt.

Die Gladbeckerin hatte 2016 mit Anja Schneiderheinze schon einmal WM-Gold geholt. Nachfolgend unser Bericht über das Rennen in Kanada.

Jamanka/Drazek verweisen Schneider/Strack auf Rang zwei

Da ist das Ding: Mariama Jamanka (li.) und die Gladbeckerin Annika Drazek präsentieren den WM-Pokal. Foto: Darryl Dyck / dpa

Auf der Olympiabahn in Whistler feiern Mariama Jamanka und die Gladbeckerin Annika Drazek vor Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack den Titel.

Sie haben es geschafft! Mariama Jamanka und die Gladbeckerin Annika Drazek haben im kanadischen Whistler den Weltmeistertitel im Zweierbob gewonnen. Für die 23-jährige Drazek ist es nach 2016 der zweite WM Titel. Die Gesamtweltcupsieger benötigten für die vier Läufe insgesamt 3:30,08 Minuten und verwiesen den zweiten deutschen Bob mit Stephanie Schneider und Ann-Christin Strack um 1,06 Sekunden auf Rang zwei.

Auf den letzten Metern gerät der Bob von Jamanka/Drazek fast gestürzt

Dabei wäre das Duo im finalen Lauf beinahe noch gestürzt: „Ich wusste gerade kurz nicht, wie mir geschah“, ließ Drazek ihren Gefühlen freien Lauf. Auf den letzten Metern geriet der Bob ins Straucheln, Jamanka hielt ihn aber in der Bahn. Anders als Titelverteidigerin Elena Meyers-Taylor, die im dritten Lauf auf Medaillenkurs liegend gestürzt war. In diesem Lauf war es den neuen Weltmeistern gelungen, in 52,01 Sekunden Bahnrekord zu fahren. Bronze gewannen Christine De Bruin/Kristen Bujnowski (Kanada).