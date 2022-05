Breakdance: Titel und fünf Medaillen für Gladbecks D-Style

Mona Westheide sicherte sich den Titel, Amelie Siedlaczek wurde zweite bei der Deutschen Breakdance-Meisterschaft 2022 in Barleben. Beide tanzen für die Gladbecker Schule D-Style.

Barleben. Die Gladbecker Tanzschule D-Style räumte bei der Deutschen Breakdance-Meisterschaft ab. Es gab überraschende Medaillen und ein Comeback.

Zehn Gladbecker Teilnehmer der Tanzschule D-Style in Zweckel nahmen bei der Deutschen Breakdance-Meisterschaft in Barleben bei Magdeburg teil.

Neben einem Meistertitel gab es weitere fünf Podestplätze. Fast 160 Jungen und Mädchen trafen sich in der Mittellandhalle, um ihre Meister in den verschiedensten Altersklasse zu finden.

Darunter viele starke Teilnehmende aus der Breakdance-Hochburg Berlin, deren Tanzschulen und Athleten zu den besten in Deutschland zählen.

Gladbecker Tanzschule D-Style: Mona Westheide verteidigt ihren Titel

In der jüngsten Altersklasse, der „Solo Girls Kids“ sicherte sich die 11-jährige Gladbeckerin Mona Westheide den Titel und verteidigte ihn somit. Im Finale setzte sie sich gegen Dilara Karasu vom Landestanzsportverband Berlin mit 3:0 durch. Lena Pirl holte bei ihrer ersten Teilnahme den fünften Rang.

Bei den Solo Girls Junioren 1 gab es die Silbermedaille für Amelie Siedlaczek, die sich überraschend bis ins Finale tanzte, dort aber gegen die NRW-Kaderathletin Melina Fernandes unterlag.

Bei den Solo Boys Kids überzeugten Constantin Butzke und Tim Pirl im mit 21 Kindern stark besetzten Feld. Butzke wurde Fünfter, Pirl landete auf Platz neun. Bei den Solo Boys Junioren 1 landete Jake Krewitz auf dem dritten Rang und holte somit Bronze. Im Halbfinale unterlag er ganz knapp und war mit der Entscheidung der Jury nicht einverstanden. Bei den Solo Boys Junioren II gab es ebenfalls eine Bronze-Medaille für den Gladbecker Colin Knepper. Fünfter wurde Lukas Treichel.

Im Erwachsenenbereich gibt es überraschende Medaillen

Im Erwachsenenbereich gab der 16-jährige Plarent Kicmari sein Debüt. 2021 wurde er noch Europameister und Deutscher Meister bei den Junioren II. Er landete überraschend auf dem dritten Rang. Bei den Solo Boys Erwachsenen 2. sicherte sich Tanzschulbesitzer und Trainer Daniel Otta nach nur einer kurzen Vorbereitungszeit die Silbermedaille. Obwohl er seit Jahren an keinen Battles und Meisterschaften mehr aktiv teilgenommen hat, zeigte er nun bei der Deutschen Meisterschaft dass er nichts verlernt hat, und wurde Deutscher-Vizemeister.

Begeistert zeigte sich Daniel Otta über das Abschneiden seiner Kids und Jugendlichen direkt nach der Deutschen Meisterschaft. „Trotz der starken Konkurrenz konnten unsere Teilnehmer hier allesamt überzeugen und damit machte unsere kleine Tanzschule wieder einmal sehr positiv auf sich aufmerksam. Ich bin sehr stolz auf unsere Kids und Jugendlichen, der Trainingsfleiß der letzten Monate wurde belohnt“, so Daniel Otta.

Weiter geht es nun mit den Vorbereitungen auf die IDO Europameisterschaft am 09./10. Juli in der GETEC Arena in Magdeburg.

