Coronavirus: Fachschaft Gladbecker Fußball sagt Treffen ab

Die Fachschaft Gladbecker Fußball hat ihre ordentliche Frühjahrssitzung abgesagt. Das teilte ihr Leiter Andreas Knittel mit.

Ein neuer Termin will die Fachschaft rechtzeitig bekanntgeben

In einer Mail an die Vereine heißt es: „Auf Empfehlung des Kreises 12, generell keine Sitzungen in der aktuellen und angespannten Lage hinsichtlich des Coronavirus durchzuführen, haben wir uns auch entschlossen, die Sitzung zu verschieben.“ Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Andreas Knittel ist bei der Absage des Fachschaftstreffens einer Empfehlung des Fußballkreises gefolgt. Foto: K. A.

Knittel weiter: „Wie wir alle wissen ist, sind wir alle gefragt und aufgefordert, die Verteilung des Virus zeitlich soweit wie möglich hinauszuzögern. Gemäß den Prognosen werden 60-70% der in Deutschland lebenden Personen den Virus irgendwann mal „einfangen“.