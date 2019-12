Ein Ellinghorster Adler fliegt in die Fußball-Bundesliga

Das Tor hütete er einst für Adler Ellinghorst und den SV Zweckel. Inzwischen ist Moritz Nicolas in der Bundesliga angekommen.

Der Gladbecker wurde vor der Saison 2019/2020 von Borussia Mönchengladbac h an Aufsteiger Union Berlin ausgeliehen. Bisher allerdings durfte Nicolas sein Können in der deutschen Eliteklasse noch nicht zeigen. Nachfolgend unser Bericht vom Wechsel des Gladbeckers in die Hauptstadt.

Borussia Mönchengladbach leiht Nicolas an Union Berlin aus

Ein Bild aus seiner Gladbacker Zeit: Moritz Nicolas in einem Regionalligaspiel der U23 der Borussia bei RW Oberhausen. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Der Gladbecker Fußballprofi Moritz Nicolas, der in der Jugend unter anderem bei Adler Ellinghorst und beim SV Zweckel das Fußballspielen gelernt hat, wird in der kommenden Saison das Trikot des Bundesliga-Aufsteigers Union Berlin tragen. Sein Verein Borussia Mönchengladbach leiht den 21-Jährigen für zwei Jahre an die Köpenicker aus.

In der abgelaufenen Saison spielte Nicolas 27 Mal für die U23 der Gladbacher in der Regionalliga West und kassierte dabei neun Mal kein Gegentor. „Es war unser und Moritz‘ gemeinsamer Wunsch, dass er bei einem anderen Club eine größere Chance auf Spielpraxis bekommt und wir sind überzeugt, dass dies bei Union der Fall sein wird“, so Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf der Homepage des Europa-League-Teilnehmers. „Er ist weiter Bestandteil unserer Zukunftsplanungen auf der Torhüterposition, deshalb haben wir den Vertrag mit ihm verlängert und uns die Option gesichert, ihn nach einem Jahr vorzeitig zu uns zurückzuholen.“

Moritz Nicolas will in der Hauptstadt sein Talent unter Beweis stellen

Der Vertrag des U21-Nationalspielers läuft nun bis zum 30. Juni 2023. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat Nicolas für die Europameisterschaft in Italien und San Marino nominiert, die vom 16. bis 30. Juni stattfindet.

„Ich freue mich auf den Schritt nach Berlin. Dass der 1. FC Union Berlin ein besonderer Verein ist, hat man nicht nur in den letzten Tagen gesehen, sondern auch schon in den Jahren zuvor. Für mich geht es jetzt darum mich stetig zu verbessern, mich schnell in die Mannschaft zu integrieren und meinen Teil zur Mission Klassenerhalt beizutragen. Ich will die Chance nutzten mein Talent unter Beweis zu stellen“, ließ sich Nicolas auf der Union-Homepage zitieren.

Das sagte Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert über Nicolas

„Wir sind davon überzeugt, dass Moritz eine wichtige Rolle im Kader einnehmen kann und unser Team in der kommenden Bundesligasaison stärker macht“, kommentierte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, den Neuzugang.