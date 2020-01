Ein „Fußballheld“ ist Mitglied bei Schwarz-Blau Gladbeck

Neben dem Ehrenamtspreis des Deutschen Fußball-Bundes, der bereits zum 23. Mal ausgeschrieben und verliehen wurde, gibt es seit fünf Jahren zudem einen weiteren Wettbewerb des DFB: „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“. Anlässlich des Neujahrsempfangs des Fußballkreises 12 werden am Sonntag (12. Januar) vier junge Ehrenamtler geehrt, darunter in Luc Leon Warnke ein Mitglied von SuS Schwarz-Blau Gladbeck.

Neben Warnke werden Dario Guidone von der SSV Buer, Max Stratmann vom VfB Kirchhellen und Elias Schlautmann vom VfL Grafenwald.

Alle Kreissieger reisen nach Spanien

Ernst Kastner, Ehrenamtsbeauftragter des Fußballkreises, betont: „Im Rahmen der DFB-Anerkennungskultur ist dieser Ehrenamtspreis ein zentraler Baustein, um hiermit individuelle Leistungen von jungen Menschen in den Amateurvereinen zu fördern und zu stärken. Der Förderpreis ist also speziell auf junge, talentierte Ehrenamtliche ausgerichtet, welche sich in den vergangenen drei Jahren um die Jugendabteilungen ihrer Vereine verdient gemacht haben und diese im besonderen Maße durch ihre persönliche Leistung hervorgehoben haben.“

Aus den eingereichten Vorschlägen wählen Kreisvorstand, Kreisjugendleiter und Ehrenamtsbeauftragter den Sieger aus, der mit allen 265 Kreissiegern dieser Aktion vom DFB Und seinem Kooperationspartner „Komm mit“ zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien eingeladen wird.