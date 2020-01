Menden/Gladbeck. Die Handball-A-Jugend des VfL Gladbeck flog beim Turnier um den Sauerlandcup in der Zwischenrunde raus. Ein VfLer erreichte aber ein Finale.

Ein Gladbecker erreicht beim Sauerlandcup das Endspiel

„Unsere Mannschaften müssen schon früher derartige Erfahrungen sammeln.“ Diesen Schluss zog Kai Brockmann, Trainer der Handball-A-Jugend des VfL Gladbeck, nach dem Sauerlandcup in Menden. Die Rot-Weißen schieden in der Zwischenrunde aus. Ein VfLer erreichte aber doch das Endspiel.

Als am Sonntagabend das Finale der A-Mädchen zwischen dem VfL Bad Schwartau und dem HV Quintus aus den Niederlanden (15:8) ausgetragen wurde, stand nämlich Jannik Weist auf der Platte. Als Schiedsrichter. Eine schöne Anerkennung der guten Leistungen des jungen Unparteiischen, der im „normalen“ Handballalltag mit Yannik Mühlenberg aus Marl unter anderem Spiele der Jugend-Bundesliga pfeift.

VfL Gladbeck verliert gegen die luxemburgische Jugendnationalmannschaft

Ihr Minimalziel erreichte die Handball-A-Jugend des VfL Gladbeck (Bild: Matti Blißenbach) beim Turnier um den Sauerlandcup in Menden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die A-Jugend des VfL und Trainer Kai Brockmann verfolgten dieses Endspiel genauso interessiert wie das der männlichen A-Jugend, das Ost-Bundesligist VfL Potsdam mit 11:9 gegen Bayer Dormagen gewann. „Wir haben hier tollen Handball gesehen“, so Brockmann, der mit den Vorstellungen seiner Mannschaft nur bedingt einverstanden war.

Zu viel Respekt hätte sie zunächst gezeigt, urteilte der VfL-Trainer, dessen Team in der Vorrunde ja nicht nur gegen den West-Bundesligisten JSG Melsungen/Körle/Guxhagen (14:20) ran musste, sondern auch gegen die luxemburgische Jugendnationalmannschaft (5:14). Brockmann folgerte: „Wir müssen früher an Turnieren wie dem Sauerlandcup teilnehmen.“ Und er verwies als gutes Beispiel auf die D-Jugend, die unlängst bei den Lundaspelen in Schweden gewesen sei.

VfL Gladbeck unterliegt dem späteren Turniersieger VfL Potsdam

Immerhin erreichte der VfL noch dank eines 14:12-Erfolgs über den ASV Süchteln die Zwischenrunde. „Damit haben wir unsere Minimalziel erreicht“, urteilte Brockmann. In der Zwischenrunde gab es für die Gladbecker jedoch nichts mehr zu holen. Gegen die TSG Menden-Bösperde verloren sie mit 10:14 (Brockmann: „Das Spiel darfst du nicht verlieren, da haben wir uns unter Wert verkauft) und gegen den späteren Turniersieger VfL Potsdam mit 14:19.

Brockmanns Fazit nach zwei Tagen Handball total lautete: „Es ist gut, dass wir hier gespielt haben.“