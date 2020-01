Gladbeck. Eigentlich wollte Guido Naumann bei den SF Wanne einiges ausprobieren – daraus wird nichts. In der Vorbereitung setzt er einen klaren Fokus.

Erster Test des SV Zweckel: Neue Gesichter und alte Probleme

Der SV Zweckel startet mit alten Problemen in die Vorbereitung. Vor dem Test beim Bezirksligisten Sportfreunde Wanne (Sonntag, 15 Uhr) steht dem SVZ-Trainer Guido Naumann nur ein Bruchteil seines Kaders zur Verfügung. Für den Coach nichts Neues, da er in der Hinrunde wegen des Spielermangels schon oft improvisieren musste.

„Natürlich möchte ich in der Vorbereitung etwas ausprobieren. Aber weil jetzt so viele fehlen, wird gegen Wanne noch nicht viel probiert“, so der SVZ-Übungsleiter.

Der Fokus liegt für Naumann klar auf der Kondition

Für ihn selbst ist es die erste Vorbereitung mit seinem Team, er übernahm die Gladbecker ja erst nach dem zweiten Spieltag. Schon damals lag sein Augenmerk auf der Fitness seiner Akteure.

Wenig verwunderlich, dass auch in der Wintervorbereitung die Kondition im Fokus steht: „Eigentlich läuft die Vorbereitung ja schon, seitdem ich hier bin. Deswegen geht es jetzt nur darum, dass wir weiter daran arbeiten und die Jungs fit machen.“

Neuzugänge werden alle spielen

Auch die Neuzugänge konnten sich in dieser Woche erstmals ein Bild von ihrem neuen Verein machen. Sowohl Ahmet Cicek, Faysel Khmiri, als auch Patrick Herkt werden gegen Wanne zum ersten Mal auflaufen. Dazu wird der neue Torhüter Robin Montberg, der schon in der Halle im Tor stand, am Sonntag im Einsatz sein.

Ob es bei den vier Zugängen bleibt, ist fraglich. Laut der Aussage des Coaches ist der Bezirksligist weiterhin auf der Suche nach neuen Akteuren.

Beim Kader ist Naumann inzwischen etwas entspannter

„Es ist im Winter immer schwer, Spieler zu finden. Da muss alles passen“, erklärt Naumann aber.

Allerdings geht er die Aufgabe nun etwas entspannter an. Denn inzwischen ist der Kader breit genug, um mehrere Ausfälle, wie im kommenden Spiel gegen Wanne, zu kompensieren.