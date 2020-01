Frauen des VfL Gladbeck trotzen erschwerten Bedingungen

In der Frauenhandball-Bezirksliga Ruhrgebiet kommt es gleich nach dem Ende der Winterpause zum Spitzenspiel. Tabellenführer VfL Gladbeck empfängt den auf Rang zwei notierten Bochumer HC II. Die Rot-Weißen scheinen für den Ligahit gerüstet zu sein.

Um sich auf das Restprogramm der noch langen Saison vorzubereiten, hatte VfL-Trainer Klaus Förster jetzt in der Riesener-Halle ein Turnier mit insgesamt fünf Mannschaften organisiert. Den „Convido-Cup“ sicherte sich schließlich die DJK Olympia Fischeln (Bezirksliga Krefeld Grenzland). Die Gastgeberinnen landeten punktgleich auf dem zweiten Rang. Die Gladbecker hatten allerdings unter erschwerten Bedingungen antreten müssen.

Trainer des VfL Gladbeck berichtet von positiver Resonanz

Nur eine Niederlage kassierte der VfL Gladbeck (Lilian Strohern, re.) im Turnierverlauf. Gegen die DJK Olympia Fischeln verloren die Rot-Weißen mit 8:9. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Kurzfristig hatten sich nämlich drei Spielerinnen erkrankt bei Trainer Förster abgemeldet, darunter in Pauline Langanke auch die Torfrau, die zuvor noch nie ausgefallen war. Insgesamt musste der VfL somit ohne Vier ran. Auch deshalb war der Coach mit den Vorstellungen der Seinen zufrieden. „Das waren, nachdem wir in den vergangenen drei, vier Wochen nicht trainiert haben, für uns gute Tests gegen in etwa gleich starke Gegner“, so Klaus Förster nach den Partien gegen den TB Oberhausen (14:11), die DJK Olympia Fischeln (8:9), HSG Haldern-Mehrhoog-Isselburg (11:10) und die SG Überruhr IV (18:6).

Lob erhielt der VfL Gladbeck laut Förster von den teilnehmenden Mannschaften. „Die Resonanz ist positiv“, so der Trainer der Rot-Weißen. Auf der Homepage seines Klubs heißt es daher bereits: „Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist nicht ausgeschlossen.“

Der kleine Kader bereitet Klaus Förster ein wenig Sorgen

Der Einstieg ins neue Handballjahr ist dem Serienaufsteiger aus Gladbeck, der von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga durchmarschiert ist und jetzt schon wieder die Tabelle anführt, also durchaus geglückt. Nun folgt am Samstag, 11. Januar, um 15 Uhr gleich das Spitzenspiel. Ist der VfL eigentlich schon so gut wie durch, falls er den Vergleich mit dem Tabellenzweiten aus Bochum gewinnt? Förster schüttelt, als die WAZ ihm diese Frage stellt, sofort energisch den Kopf.

„Wir sind alle gut beraten, den Ball flach zu halten“, sagt der erfahrene Trainer. Und er betont: „Noch ist nicht einmal die Hinrunde beendet.“ Sorgen bereitet Förster insbesondere der kleine Kader: „Keine Spielerin darf über einen längeren Zeitraum ausfallen.“