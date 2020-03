FSM Gladbeck denkt auch schon ans Spitzenspiel bei Erle 19

Am Sonntag, 15. März, steht in der Kreisliga A1 das große Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SpVgg Erle 19 und Verfolger FSM Gladbeck auf dem Programm. Und auch wenn das Spiel erst in der nächsten Woche stattfindet, so ist es für Trainer Engin Canikli schon vor der Begegnung mit Genclerbirligi Resse ein Thema.

In Ziya Besevli, Efkan Aydin, Naim Yavuzaslan und Serkan Köse hat der Übungsleiter gleich vier Spieler im Kader, denen eine Gelbsperre droht. „Da werden wir ein wenig umbauen müssen“, sagt Canikli, der nichts riskieren möchte und diese Akteure gegen Resse daher nicht aufbieten wird.

Das Hinspiel gegen Genclerbirligi Resse geht mit 3:2 an FSM Gladbeck

Canikli betont: „Wir sind mit 18 Akteuren beim Training, die Stimmung ist gut wie nie. Wir wollen mit einem Sieg beruhigt in die nächste Woche gehen.“ Für das Spiel gegen Genclerbirligi macht er sich eigentlich keine Sorgen. In der Hinrunde gewannen die Gladbecker nur knapp mit 3:2, doch die Vorzeichen sind nun ganz andere: Die Resser spielen nämlich mit ihrer zweiten Mannschaft, verloren letzte Woche gegen den Abstiegskandidaten Adler Ellinghorst.

Anstoß: Sonntag, 8. März, 15.05 Uhr, Hartmannshof.