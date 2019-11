Der Fußballverein FSM Gladbeck hat Interesse daran, die Sportanlage am Hartmannshof eigenverantwortlich zu nutzen. Der Sportausschuss befasst sich daher in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 28. November, mit diesem Thema.

In der Vorlage zur Ausschusssitzung heißt es: „Die formalen Voraussetzungen für eine Übernahme liegen vor. Er (der Verein FSM, d. Red.) ist seit 2015 im Vereinsregister bei dem zuständigen Registergericht (Amtsgericht Gelsenkirchen) eingetragen, Mitglied im Landessportbund und Stadtsportverband und nimmt mit zwei Seniorenmannschaften am Meisterschaftsspielbetrieb der Kreisligen A1 und B1 teil.“ Zusätzlich verfüge der Klub über eine A-Jugend-Mannschaft und über zwei Ü-32-Teams, die während des Baus des Kunstrasenplatzes an der Roßheidestraße wegen Platzmangels in Ellinghorst trainierten.

Bislang ist FSM Gast von Schwarz-Blau Gladbeck

Dieter Bugdoll (li.) ist Sportamtsleiter und Rainer Weichelt Sportdezernent der Stadt Gladbeck. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Früher war Schwarz-Blau alleiniger Nutzer des Sportplatzes am Hartmannshof. 2016 übernahm der Klub infolge des Zusammenschlusses mit dem FC auch die Anlage an der Roßheidestraße. Der 2015 gegründete Verein FSM konnte daher am Hartmannshof trainieren und spielen - als Gast von Schwarz-Blau.

Die Sportverwaltung schlägt nun vor, „den mit Schwarz-Blau geschlossenen Vertrag über die eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlage Hartmannshof aufzulösen und durch einen neuen Vertrag zu ersetzen mit dem Ziel, die eigenverantwortliche Nutzung des Sportplatzes Hartmannshof probeweise für ein Jahr auf F.S.M. zu übertragen“.