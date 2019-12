FSM Gladbeck rüstet auf und holt einen Torjäger zurück

Ein Torjäger kehrt zum neuen Jahr an den Hartmannshof zurück. Wie der SC Hassel jetzt mitteilte, verlässt Mert Durmaz den Gelsenkirchener Bezirksligisten, um nach der Winterpause wieder für FSM Gladbeck zu stürmen.

Mert Durmaz ist ein Goalgetter durch und durch. In der Saison 2017/2018 avancierte der damals noch für FSM spielende Angreifer mit 31 Treffern zum Torschützenkönig der Kreisliga A1. Seinem Gladbecker Klub gelang der Aufstieg in die Bezirksliga ungeachtet dessen nicht, im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der A1 verloren die Braucker seinerzeit im Fürstenbergstadion gegen den VfB Kirchhellen.

FSM Gladbeck darf noch hoffen, den Titel in der A1 zu holen

In der Saison 2017/2018 avancierte Mert Durmaz (li,.) als Stürmer von FSM Gladbeck zum Torschützenkönig der Kreisliga A1. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Im Anschluss an diese Spielzeit schloss sich Durmaz dem SC Hassel an. Laut fußball.de glückten ihm in der Punkterunde 2018/2019 in der Bezirksliga zehn Tore. Und aktuell war der Stürmer viermal für den SCH erfolgreich.

Im neuen Jahr geht Mert Durmaz nun wieder für FSM Gladbeck auf Torejagd. Das Team darf sich durchaus noch Hoffnungen machen, in der Kreisliga A1 den Titel zu holen. Zurzeit sind die Gladbecker Tabellenzweiter - mit sechs Punkten Rückstand auf die SpVgg Erle 19.