Gladbeck. Im ersten Testspiel glückte ihm gleich ein Treffer. Nun steht der zweite Vergleich für FSM Gladbeck und den zurückgekehrten Torjäger Durmaz an.

FSM Gladbeck: Trifft der zurückgekehrte Torjäger erneut?

FSM Gladbeck stellt sich zum Testspiel beim FC Bottrop vor. Die Ergebnisse sind FSM-Trainer Engin Canikli in der Vorbereitung egal. Für ihn ist es wichtig, dass seine Mannschaft den Lauf der Hinrunde nicht verliert, um dann topfit in die kommenden Pflichtspiele zu starten.

Denn: Für FSM ist der Meisterschafts-Zug noch nicht abgefahren, auch wenn der Rückstand auf die SpVgg Erle 19 sechs Zähler beträgt. Canikli verstärkte sein Team im Winter mit Mert Durmaz. Dieser traf direkt im ersten Spiel, sehr zur Freude des Trainers.

Testspielgegner von FSM Gladbeck kämpft in der Bezirksliga um den Klassenerhalt

Engin Canikli, Trainer von FSM Gladbeck, war mit dem ersten Testspiel zufrieden. Nun steht eine Partie beim Bezirksligisten FC Bottrop an. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte er nach dem 4:1-Erfolg bei SF Königshardt II. Am Sonntag, 26. Januar, geht es für die Gladbecker nach Bottrop zum FC. Die Bottroper spielen in der Bezirksliga, kämpfen da allerdings um den Klassenerhalt und liegen nach der Hinrunde auf dem 15. Tabellenplatz.

Ein guter Test für die Canikli-Elf. Bis zum ersten Meisterschaftsspiel 2020 am 16. Februar gegen Horst-Süd testen die Gladbecker übrigens neben dem Spiel in Bottrop noch dreimal an. Erst bei Schwarz-Blau Gladbeck, dann bei Rhenania Bottrop und schließlich bei den Sportfreunden Wanne Eickel II.

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Welheimer Straße in Bottrop.