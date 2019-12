Für FSM Gladbeck gilt weiterhin: Verlieren verboten!

Gladbeck. Für FSM Gladbeck gilt auch beim Gastspiel in Grafenwald: Verlieren verboten! Die Braucker haben das Titelrennen noch längst nicht aufgegeben.

FSM Gladbeck ist die einzig konstante Gladbecker Mannschaft in der Kreisliga A und auch die einzige Mannschaft, die im Meisterschaftskampf der Kreisliga A noch einmal angreifen kann. Dafür darf sich die Elf von Trainer Engin Canikli aber keine Ausrutscher mehr erlauben.

Canikli sagt vor dem Spiel beim VfL Grafenwald: „Wir dürfen nicht verlieren. Dann haben wir reelle Chancen, noch einmal an Erle 19 heranzukommen.“ Der Rückstand auf die Gelsenkirchener beträgt sechs Punkte, ist aus eigener Kraft also nicht mehr aufzuholen.

FSM Gladbeck muss seine Hausaufgaben in Grafenwald machen

Die 19er müssten schon patzen, was aber am letzten Spieltag des Jahres beim BV Rentfort II als unwahrscheinlich gilt. Die eigenen Hausaufgaben hat FSM Gladbeck in Grafenwald zu machen.

Im neuen Jahr können die Braucker dann wieder auf Torjäger Mert Durmaz zurückgreifen, der ja bekanntlich vom SC Hassel an den Hartmannshof zurückkehrt.

Anstoß: So., 8. Dezember, 14.30 Uhr, Im Sensenfeld in Bottrop