Gladbeck: Auf den SV Zweckel wartet ein richtiger Härtetest

Seinen Humor hat Marcel Lehmann noch nicht verloren. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten BV Rentfort, der sich schon mit so mancher personeller Notlage konfrontiert sah, sagt vor dem Partie beim TuS Gahlen: „Das ist für uns ein realistischer Test für die Rückrunde. Wir sind nur 14 Leute.“

Der Kader des BVR sei sowieso nicht mehr sehr groß. „Zwei, drei sind verletzt, zwei, drei sind aus anderen Gründen nicht da“, rechnet der Trainer vor. Er selbst wird übrigens beim Match in Schermbeck am Sonntag, 26. Januar - los geht’s um 15 Uhr - auch fehlen, weil er sich am Wochenende in München aufhält.

Marc Schäfer coacht den BV Rentfort in Gahlen

Marcel Lehmann hält sich am Wochenende in München auf. Vertreten wird der Coach des BV Rentfort beim Testspiel in Gahlen von Marc Schäfer. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Vertreten wird Marcel Lehmann von einem seiner Vorgänger: Marc Schäfer wird die Rentforter coachen. Für die geht es laut Lehmann vor allem darum, sich einzuspielen. Auf Seiten der Gladbecker kommen nämlich erneut Akteure wie beispielsweise Felix Nizeyimana und Dominik Stukator zum Einsatz, die zuletzt lange pausieren mussten. „Die sollen jetzt wieder reinkommen“, sagt Lehmann.

Gegner TuS Gahlen spielt in der Recklinghäuser Kreisliga A um Punkte und überwintert in ihr noch mit guten Aufstiegschancen auf dem zweiten Tabellenplatz.

SV Zweckel hat sich einen bärenstarken A-Ligisten als Gegner ausgesucht

Auch der Rentforter Orts- und Ligarivale SV Zweckel hat sich einen starken A-Ligisten als Testspielgegner ausgesucht. Starker Testspielgegner? Bärenstarker Gegner trifft es wohl genauer: Der SVZ stellt sich nämlich am Sonntag, 26. Januar, um 14.30 Uhr bei der Spvgg Erle 19 vor.

Die Gelsenkirchener sind schlicht und ergreifend das Nonplusultra der Kreisliga A1, in der ja auch FSM Gladbeck, Preußen Gladbeck, Adler Ellinghorst und der BV Rentfort II vertreten sind. Die 19er konnten bislang alle 17 Punktspiele gewinnen und haben dabei 85 Treffer erzielt (Bestmarke in der Liga) und gerade einmal sieben Tore kassiert (ebenfalls Bestmarke).

Spvgg Erle 19 hat in 2019 alle 31 Punktspiele gewonnen

Unglaublich, aber wahr: Saisonübergreifend kommen sogar 31 Dreier in Folge für die Lila-Weißen zusammen. Sie haben im vergangenen Jahr in Meisterschaftsspielen nichts anderes als Siege kennengelernt.

Kurzum: Auf die Zweckeler um ihren Trainer Guido Naumann, die ihre erste Partie in 2020 am vergangenen Sonntag bei den Sportfreunden Wanne-Eickel bekanntlich mit 2:3 (0:1) verloren haben und dabei nur mit einem Minikader antreten konnten, wartet ein echter Härtetest.