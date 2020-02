Gladbeck: BVR-Trainer Griese wundert sich über Fußballkreis

Dieser Nachholspieltag ist bei den Kreisliga-Fußballern alles andere als beliebt. Infolge der Spielausfälle am vergangenen Wochenende (Sturmtief Victoria) sind die Partien in der Kreisliga B1 nämlich für den Karnevalssonntag angesetzt worden. Einige Spiele sind daraufhin kurzfristig erneut verlegt worden. Wacker Gladbeck, Schwarz-Blau Gladbeck und der BV Rentfort III spielen aber.

Dario Schierenberg hat zu Landesliga-Zeiten das Tor des SV Zweckel gehütet. Nun steht er im Kasten von Schwarz-Blau. Damals wie heute ist Mike Theis sein Trainer. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Wacker Gladbeck – SuS Schwarz-Blau Gladbeck. Derby in der Kreisliga B! Am Karnevalssonntag treffen die Mannschaften von Wacker und Schwarz-Blau aufeinander. Schwarz-Blau-Trainer Mike Theis ist sich vor der Partie sicher, dass es nicht einfach wird für sein Team. „Wacker hat sich sicherlich im Winter auch verändert, da müssen wir erstmal schauen, was uns erwartet“, erklärt er.

Im letzten Spiel vor der Winterpause verletzte sich bei den Schwarz-Blauen Kevin Miszczuk schwer. Dieser wird den Brauckern auch in den nächsten Wochen fehlen, gleiches gilt für Maurice Ogaza. Doch Theis war im Winter fleißig, bastelte am Kader und verstärkte ihn - unter anderem mit dem in der Landesliga-erprobten Torwart Dario Schierenberg (früher SV Zweckel, zuletzt SC Hassel). „Wir wollen uns weiter entwickeln und da zählen natürlich auch neue Spieler dazu“, so der Trainer, der eine erfolgreiche Rückserie spielen will.

Zur Erinnerung: Die Schwarz-Blauen überwinterten auf dem fünften Tabellenplatz. Der Relegationsplatz ist aber durchaus noch in Schlagweite. „Das ist aber nicht das Ziel. Wir werden sehen, wohin die Reise geht“, so Theis.

Anstoß: Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr, Burgstraße.

BV Rentfort III – Eintracht Erle II. Dass der BV Rentfort III am Sonntag kurzfristig das Spiel gegen Eintracht Erle II nachholen muss, ist für Trainer Daniel Griese ein Dorn im Auge.

Er ärgert sich über das Vorgehen des Kreises 12. Griese zur WAZ: „Es ist schon komisch. Wenn wir ein Spiel verlegen wollen, muss der Antrag 14 Tage vorher beim Kreis eingegangen sein, aber wenn ein Spiel ausfällt, setzt der Kreis es einfach vier Tage vorher neu an.“

Als etwaige Ausrede will und wird er den Karneval jedoch nicht gelten lassen. Griese sagt nämlich: „Für uns ändert sich ja nicht viel. Meine Spieler gehen auch am Samstag raus, wenn kein Karneval ist.“

Die Rentforter Drittvertretung trifft am Sonntag auf den Tabellenzehnten Eintracht Erle II. Bei diesem Spiel muss der BVR auf einige Stammkräfte verzichten. „Wir werden aber eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen können“, erklärt der Übungsleiter, dessen Mannschaft in der Kreisliga B noch möglichst lange um die Meisterschaft mitspielen möchte. Stand jetzt haben die Rentforter als Tabellenzweiter jedoch sieben Zähler Rückstand auf den Tabellenführer SW Buer-Bülse.

Anstoß: Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr, Hegestraße.