Gladbeck. Wegen des Coronavirus gibt es in Gladbeck bis zum 30. April nur noch Geisterspiele. Das sagen betroffene Volley- und Handballer des TV Gladbeck.

In Gladbeck wird es bis zum 30. April Geisterspiele geben. Die Stadtverwaltung am Mittwoch (11. März) wegen des Coronavirus entschieden, „dass alle Veranstaltungen in städtischen Gebäuden bis auf weiteres ausgesetzt“ oder „nur unter Auflagen durchgeführt werden“.

TV Gladbeck: Volleyball-Geschäftsführer begrüßt die Entscheidung

Ausdrücklich heißt es in der Mitteilung des Presseamtes weiter: „Dazu zählen auch Sportveranstaltungen und Wettkämpfe, die ab sofort im genannten Zeitraum ohne Publikum stattfinden müssen.“ Der Trainingsbetrieb bleibe von dieser Regelung unberührt.

Andreas Packeisen ist der Geschäftsführer der Volleyballabteilung im TV Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Am Samstag, 14. März, trifft es beispielsweise die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck, die ihre Heimpartie gegen den VV Schwerte vor leeren Rängen in der Artur-Schirrmacher-Halle austragen müssen. Was sagt der Geschäftsführer der Volleyballabteilung im TVG, Andreas Packeisen, dazu? „Ich sehe das ganz emotionslos. Ein Volleyballspiel ohne Zuschauer ist momentan das geringste Problem. Es muss vielmehr alles dafür getan werden, um der Entwicklung Einhalt zu gebieten.“

Patrick Schmidt fragt sich: Sind Eltern von Kindern Publikum?

Für Patrick Schmidt, dem Leiter der Handballabteilung im TV Gladbeck, stellt sich allerdings eine wichtige Frage: „Wo fängt das eigentlich an, wo hört das auf? Sind die Mütter und Väter, die ihre Kinder zum Spiel am Sonntagmorgen begleiten, schon Publikum? Und können die sich nicht auch anstecken, wenn sie vor der Halle stehen und warten müssen?“

Wie wichtig sind eigentlich die Einnahmen, die den Vereinen nun entgehen? Schmidt: „Zu den Heimspielen unserer Ersten kommen zwischen 60 und 120 Zuschauer. Damit können wir schon einmal die Schiedsrichterkosten bestreiten. Aus den Verkaufserlösen von Kaffee und Kuchen bei den Jugendspielen finanzieren wir unsere Trainer für den Nachwuchs und auch die Trainingsmaterialien.“

Auch das Derby in der Handball-Oberliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Gladbeck am Samstag, 14. März, wird zum Geisterspiel.