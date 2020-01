Gladbeck. In der Tischtennis-Landesliga spielt der TTV Grün-Weiß Schultendorf in Langendreer. An das Hinspiel denken die Gladbecker sehr gerne zurück.

Gladbeck: GW Schultendorf erinnert sich gern an Langendreer

An den nächsten Gegner hat Tischtennis-Landesligist TTV Grün-Weiß Schultendorf ausschließlich gute Erinnerungen. Die Gladbecker stellen sich nämlich am 13. Spieltag beim Post SV Langendreer vor. Ausgetragen wird der Vergleich am Samstag, 1. Februar, um 18 Uhr in Bochum.

Der Tabellenvierter empfängt den -achten, der im Kampf um den Erhalt der Klasse steckt. Klingt eigentlich nach einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber - wäre da nicht das Hinspiel gewesen, das die Schultendorfer mit 9:7 gewinnen konnten.

Christian Neumann/Thomas Roth holten für GW Schultendorf den Siegpunkt

Mit dieser Mannschaft ist der TTV Grün-Weiß Schultendorf in die Landesligasaison gestartet. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

„Das Ganze war nichts für schwache Nerven“, so GWS-Akteur Thomas Bons. Tatsächlich sahen die Zuschauer im vergangenen September ein spannendes Match, das zwischenzeitlich doch schon zugunsten des Favoriten aus Langendreer entschieden schien. Die Bochumer führten nämlich in der Halle an der Woorthstraße mit 7:2. Dann begann sich Grün-Weiß aber mit aller Kraft zu wehren - und war dabei erfolgreich.

Das Schlussdoppel Christian Neumann/Thomas Roth sorgte schließlich in einem Krimi über fünf Sätze (11:9, 8:11, 9:11, 11:1, 11:8) noch für den Sieg der Schultendorfer. Es war beileibe nicht das einzige Spiel, das über die volle Distanz ging. Nicht weniger als neun Partien wurden erst im fünften Satz entschieden.

Am Samstag , 1. Februar, könnte es in Langendreer wieder spannend werden - in Schultendorf hätte sicher niemand etwas gegen eine Wiederholung.