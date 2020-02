Essen/Gladbeck. Die Schwimmer der SG Gladbeck/Recklinghausen und des VfL Gladbeck trumpften in der Zweiten Liga groß auf. Die SG-Männer wurden gar Erster.

Gladbeck: SG und VfL trumpfen in der Zweiten Liga groß auf

Seinem Ruf als Schwimmstadt wurde Gladbeck am Wochenende bei den Zweitliga-Wettkämpfen in Essen voll und ganz gerecht: Während sich bei den Männern die SG Gladbeck/Recklinghausen in der Weststaffel mit 21406 Punkten den Sieg sicherte, landeten bei den Frauen der VfL Gladbeck mit 21270 Zählern auf Rang zwei und die SG mit 20430 Punkten auf Rang drei.

Männer SG Gladbeck/Recklinghausen verweisen die SG Dortmund auf Rang zwei

„Jeder Einzelne ist wieder über sich hinausgewachsen, das ist DMS“, hieß es nach den Wettkämpfen auf der Facebookseite der vom SV Gladbeck 13 und Blau-Weiß Recklinghausen gebildeten Startgemeinschaft. Der Männermannschaft, angeführt von Yannick Plasil (SV 13), anno 2019 Teilnehmer an den Junioren-Europameisterschaften, schafften dabei sogar das Kunststück, die große Startgemeinschaft aus Dortmund (21104 Punkte) hinter sich zu lassen.

Für den Aufstieg in die deutsche Eliteliga reichte es jedoch nicht - das schafften die SSG Leipzig (24551) und die SSG Saar Max Ritter (23569). Im inoffziellen Ranking der Zweiten Ligen Nord, Süd und West landete die SG Gladbeck/Recklinghausen auf dem sechsten Rang - hinter fünf Mannschaften aus dem Süden.

Frauen des VfL Gladbeck sind das fünftbeste Zweitliga-Team Deutschlands

Vier der erfolgreichen Schwimmerinnen des VfL Gladbeck: Jessica Steiger, Marina Koop, Mareike Ehring und Lisa Ortberg (v. li.). Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Sogar Platz fünf im Ranking aller 36 Zweitliga-Teams sicherten sich die Frauen des VfL Gladbeck. Olympia-Hoffnung Jessica Steiger & Co. landeten hinter der SG Bayer, die 22284 Punkte holte und damit den Aufstieg in die Erste Bundesliga perfekt machte, auf dem zweiten Platz.

Den dritten Rang bei den Frauen erkämpfte sich die SG Gladbeck/Recklinghausen. 20430 Punkte standen letztlich für das Team der Startgemeinschaft zu Buche, damit wurde es im Zweitliga-Gesamtklassement Neunter.