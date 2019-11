Auf den TTV Grün-Weiß Schultendorf kommen in der Tischtennis-Landesliga schwere Zeiten zu. Die Gladbecker kassierten bei der PSV Recklinghausen eine 6:9-Niederlage und stecken mit nunmehr 7:13 Punkten auf dem Konto im Abstiegskampf.

Der Vergleich gegen den Tabellennachbarn aus der Kreisstadt begann für die Grün-Weißen durchaus vielversprechend. Nach den Doppeln lagen sie nämlich dank der Fünf-Satz-Siege von Thomas Roth/Thorsten Zurek und Thomas Bons/Stephan Gevers bei einer Niederlage von Sebastian Tiecke/Niklas Lobitz mit 2:1 in Führung.

Für Grün-Weiß Schultendorf geht es erst im neuen Jahr weiter

Der Schultendorfer Stephan Gevers gewann und verlor in Recklinghausen ein Einzel. Foto: Robin Droste / FUNKE Foto Services

Auf Augenhöhe trafen sich die Mannschaften zunächst auch in den Einzeln. Nachdem Bons gegen Alexander Schulz in fünf Sätzen gewonnen hatte, hieß es aus Sicht der Schultendorfer 6:7. Im Anschluss mussten sich jedoch sowohl Gevers als auch Lobitz jeweils mit 1:3 geschlagen geben. Für die restlichen Punkte der Schultendorfer zeichneten Tiecke, Gevers und Roth verantwortlich.

GWS-Spieler und Sportwart Thomas Bons blickte ungeachtet der Niederlage optimistisch nach vorne: Das Team sei in genau zwei von zehn Spielen komplett angetreten. „Das“, so Bons, „ist definitiv das Hauptproblem. Daran gilt es in der Rückrunde zu arbeiten, dann wird es auch zum Klassenerhalt reichen.“

DJK TTG Gladbeck-Süd hat jetzt ein ausgeglichenes Punktekonto

Das Derby in der Bezirksliga entschied die DJK TTG Gladbeck-Süd zu ihren Gunsten. Die Braucker setzten sich gegen Gastgeber TTV Grün-Weiß Schultendorf II mit 9:6 durch. Die DJK TTG hat nun 10:10 Zähler auf dem Konto, die GWS-Reserve muss dagegen mit ihren 7:13 Punkten nach unten schauen.

Für Süd waren Philipp Werner/Klaus Goldbeck, Torsten Rose/Kristijan Juric, Andre Mallach (2), Werner, Rose (2), Goldbeck und Thorsten Mallach erfolgreich. Niklas Lobitz/Stefan Appelt, Sebastian Rosinek, Appelt (2), Kai Schröder und Carlo Nowoczin holten die Schultendorfer Punkte.