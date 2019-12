Gladbeck: SV Zweckel baut gegen Waltrop die Siegesserie aus

Der SV Zweckel feiert den fünften Sieg in Folge. Beim 3:2 Auswärtssieg gegen Teutonia SuS Waltrop machen es die Gladbecker in der Schlussphase allerdings noch mal spannend.

„Wir führen 3:0 und kriegen dann solche zwei Gegentore. Da haben wir am Ende geschwommen“, sagte SVZ-Trainer Guido Naumann.

Sein Team startete durch die Siegesserie mit breiter Brust. Von Beginn an dominierten die Schwarz-Grünen die Begegnung. Doch erst in der 20 Spielminute platzte bei den Gladbeckern der Knoten. Nach einem Freistoß von Mykola Makarchuk an die Latte stand Alexander Tschalumjan dort, wo ein Torjäger stehen sollte. Der Armenier ließ sich nicht zweimal bitten und traf per Abpraller zur Führung.

Doppeltorschütze Tschalumjan verletzt sich beim zweiten Treffer

Jan Schwers jubelt: Er traf für den SV Zweckel in Waltrop zum 3:0. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Keine zehn Minuten später stand der SVZ-Stürmer wieder richtig: Offensivpartner Jan Schwers legte nach seinem Sololauf den Ball auf Tschalumjan quer. Der Angreifer brauchte nur noch ins Tor einschieben. Allerdings verletzte sich der Mann mit der Nummer 24 bei seinem zweiten Treffer und musste danach vom Feld. „Alex rutscht unglücklich weg. Zum Glück geht es jetzt in die Winterpause“, so Naumann. Nach der Auswechslung passierte in der ersten Halbzeit nichts mehr.

Auch nach dem Wiederanpfiff verwaltete die Naumann-Elf ihren Vorsprung geschickt. Erst eine gute Viertelstunde vor dem Ende sorgte Schwers mit dem 3:0 für die vermeintliche Vorentscheidung. Der Stürmer schloss einen schönen Konter über Yasin Karaca ab.

Waltrop verkürzt in der Schlussphase

Doch wer dachte, die Partie sei gelaufen, der irrte sich. Die Waltroper zeigten Moral und kamen in der 80 Minute per Elfmeter zum 1:3. „Es war überhaupt kein Elfmeter“, erklärte der Gladbecker Übungsleiter. Der Treffer setzte bei der Teutonia Kräfte frei: Nur zwei Minuten später verkürzte der Gastgeber auf 2:3.

Doch zum Ausgleich kam SuS trotz zwölfminütiger Nachspielzeit und einer Gelb-Roten Karte gegen Zweckels Mucahit Yavuzaslan nicht mehr.

SV Zweckel: Kulak, Yavuzaslan, Koca, Öntürk, Makarchuk, Türkel (81. Karsten), Ljoki (74. Karaca), Sat, Tschalumjan (31. Brom), Terzis, Schwers.