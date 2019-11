Gladbeck: SV Zweckel II will Platz zwei verteidigen

Mit der Entwicklung seiner Mannschaft ist Karl Englich mehr als zufrieden. Der Übungsleiter beendete mit seinem SV Zweckel II die Hinrunde in der Kreisliga B1 auf dem zweiten Tabellenplatz und steht nun eigentlich vor einer Pflichtaufgabe bei der zweiten Mannschaft von Genclerbirligi Resse.

Die befindet sich nämlich im Abstiegskampf. Doch jeder, der Karl Englich kennt, weiß, dass er das mit der Pflichtaufgabe anders sieht. „Wir haben in der Hinrunde viel Glück gehabt und vielleicht auch einen Tick über unserem Niveau gespielt“, sagt Englich, der das Erreichte aber nicht schlecht reden will: „Jetzt gilt es, unseren zweiten Platz zu verteidigen.

SV Zweckel II stellt die beste Defensive der Liga

Karl Englich, Trainer des SV Zweckel II, ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Seine Mannschaft stellt mit nur 17 Gegentoren die beste Defensive der Liga - und das ist für Englich ein Mit-Grund für den Erfolg. Er betont aber auch: „Die Jungs halten alle zusammen, jeder kämpft für jeden.“ Und so soll es am Sonntag gegen Resse weitergehen und die nächsten Punkte sollen an die Dorstener Straße in Zweckel wandern.

Anstoß: Sonntag, 1. Dezember, 12.45 Uhr, Lohmühle in Gelsenkirchen