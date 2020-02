Tim Deffte wusste, welchem Spieler er nach dem 30:26 (14:13)-Erfolg des VfL Gladbeck über den TuS Ferndorf II zunächst einmal gratulieren musste. Der Chef der rot-weißen Oberliga-Handballer ging schnurstracks auf den Schlussmann der Zweitvertretung zu und herzte ihn kurz.

Gladbecks Torwart Spierau wechselt sich selbst aus

Er kam nach 14 Minuten und hielt gut: Philipp Korona, der Torwart der Landesligamannschaft des VfL Gladbeck, überzeugte „oben“ in der Begegnung mit dem TuS Ferndorf II. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

14 Minuten waren in der Riesener-Halle gespielt, als der zuletzt so starke Gladbecker Torwart Patrick Spierau sich selbst auswechselte, weil es für ihn nicht lief. Es kam Philipp Korona. Der Keeper der Landesliga-Mannschaft stand im Kader, weil die etatmäßige Nummer eins, Sebastian Büttner, ja verletzt ist. Korona machte fortan seine Sache richtig gut und in der Schlussphase, als es darauf ankam, sogar sehr gut.

„Pippo (Koronas Spitzname, d. Red.) hat stark gehalten“, lobte hinterher Tim Deffte, der ja selbst ein Klassetorwart war. Der sorgte dann mit dem Spruch des Abends auch noch für einen Lacher: „Zusammengefasst kann man heute sagen: Der VfL hat das Koronavirus.“

VfL Gladbeck und der TuS Ferndorf II zeigen zunächst ein zähes Spiel

Sven Deffte, Tims Bruder und Trainer der Gladbecker, hatte vor dem Match eindringlich vor der Spielweise des TuS Ferndorf II gewarnt und bei den Seinen Geduld angemahnt. Anders als in den Partien gegen Tabellenführer ASV Hamm-Westfalen II und bei den Sportfreunden Loxten werde, so der VfL-Coach, der Gegner nicht mit offenem Visier zur Sache gehen, sondern immer wieder lange Angriffe fahren.

Und so agierte die Zweitvertretung des Zweitligisten aus dem Siegerland dann tatsächlich. Doch der VfL, der neben Sebastian Büttner auch auf seinen beruflich verhinderten Kapitän und Haupttorschützen Max Krönung verzichten musste, ließ sich davon überhaupt nicht kirre machen. Die Konsequenz: Die Fans in der Riesener-Halle sahen eine über weite Strecken sehr zähe Partie, in der sich zunächst keine Mannschaft absetzen konnte.

Ein 4:0-Lauf sorgt schließlich für klare Verhältnisse zu Gunsten des VfL Gladbeck

Fabian Büttner steuerte drei Treffer zum Sieg des VfL Gladbeck im Spiel gegen den TuS Ferndorf II bei. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Das änderte sich erst Mitte der zweiten Halbzeit, als die Gastgeber binnen drei Minuten aus einer 22:21- eine 25:21-Führung (51.) machten. Der TuS Ferndorf II schaffte zwar noch einmal den Anschluss (24:25, 54.), danach aber sorgten Fynn Blißenbach, Sebastian Janus, Niklas Rolf und Björn Sankalla mit vier Toren in Folge endgültig für klare Verhältnisse zu Gunsten des VfL Gladbeck.

„Ich bin zufrieden“, sagte Sven Deffte, „am Ende haben wir das Spiel gegen einen äußerst unbequemen Gegner verdientermaßen gewonnen.“

Am Karnevalswochenende hat der VfL Gladbeck spielfrei

Am Karnevalswochenende hat der VfL Gladbeck Pause, am Samstag, 29. Februar, geht es für die Rot-Weißen, die mit nunmehr 23:11 Punkten Tabellenvierter sind, zu dem auf Rang sechs notierten TuS Möllbergen. Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 7. März, gegen den abstiegsgefährdeten TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck statt.

Aufstellung des VfL Gladbeck und der Spielverlauf

VfL Gladbeck: Spierau (1. - 14.), Korona (14. - 60.) - Arens (1), Brockmann (4), Sankalla (7/4), Winkelmann, Käsler (4), Dalian (2), Janus (3/1), Blißenbach (4), F. Büttner (3), Rolf (2).

Spielverlauf: 2:2 (6.), 4:4 (10.), 6:6 (15.), 7:7 (18.), 9:7 (20.), 11:9 (23.), 11:11 (24.), 14:13 (29.), 15:15 (34.), 17:17 (38.), 19:17 (39.), 20:18 (41.), 20:20 (44.), 22:21 (48.), 25:21 (51.), 25:24 (54.), 29:24 (58.), 30:26 (60.).