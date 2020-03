Gladbeck: Wittringer Schule trumpft bei Meisterschaft auf

Waltrop/Gladbeck. Die Wittringer Schule aus Gladbeck hat bei den Volleyball-Kreismeisterschaften in Waltrop ganz groß aufgetrumpft. Vier Spieler waren im Einsatz.

Die Wittringer Schule sicherte sich jetzt bei den Volleyball-Kreismeisterschaften der Grundschulen den Titel. Das Team aus Gladbeck setzte sich in Waltrop in einem Feld von 13 Mannschaften erfolgreich in Szene.

Kira Frala, Anisa Kadrijaj, Julius Engberding und Tobias Opeitz traten für die Wittringer Schule an. Im Finale feierte das Quartett einen souveränen 2:0-Sieg gegen die Auswahl der Lohschule aus Datteln. Damit blieben die Gladbecker im Turnierverlauf ohne Satzverlust.

Volleyballer der Wittringer Schule sind im vergangenen Jahr Dritter geworden

Die Wittringer Schule im Herbst am Montag, 08.10.2018, in Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Denn auch in der Vor- und Zwischenrunde hatten die jungen Wittringer Volleyballer ihre Gegner jeweils mit 2:0 bezwungen. Dabei handelte es sich um Grundschulen aus Lippramsdorf, Waltrop, Herten und Datteln.

Bereits im vergangenen Jahr war die Wittringer Grundschule bei der Kreismeisterschaft erfolgreich gewesen - seinerzeit hatte es sich den dritten Rang erkämpft.