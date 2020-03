Gladbeck. In der Kreisliga B kommt es zum Gladbecker Derby zwischen Rentfort III und Schwarz-Blau. Der SB-Trainer sagt: „Da wird ein ICE auf uns zukommen.“

Einmal hat die Drittvertretung des BV Rentfort in dieser Saison in der Kreisliga B erst verloren. Und das ausgerechnet beim kommenden Gegner Schwarz-Blau Gladbeck.

Das Hinspiel ist mit 3:1 an Schwarz-Blau Gladbeck gegangen

Mike Theis, Trainer von Schwarz-Blau Gladbeck, schiebt dem BV Rentfort III im Derby die Favoritenrolle zu. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das Hinspiel, im September noch am Hartmannshof, gewannen die Schwarz-Blauen am Ende mit 3:1. Und eben deshalb erwartet SB-Trainer Mike Theis eine ganz schwere Aufgabe: „Da wird ein ICE auf uns zukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rentfort III gegen einen Gegner zweimal in einer Saison verlieren will.“

Während Theis die Favoritenrolle klar nach Rentfort schiebt – er sagt: „Rentfort hat gerade dem Tabellenführer fünf Tore eingeschenkt, da können wir kein Favorit sein“ – glaubt BVR-Coach Daniel Griese an ein ausgeglichenes Spiel: „Schwarz-Blau hat sich im Winter namhaft verstärkt, es wird eine Partie auf Augenhöhe.“

BV Rentfort III kann beinahe in Bestbesetzung antreten

Im Hinspiel fehlten dem Rentforter Trainer einige viele Spieler. „Das soll weiterhin keine Ausrede sein, aber die Mannschaft, die im Hinspiel gespielt hat, war mehr als stark ersatzgeschwächt“, erklärt er und weiß, dass er am Sonntag nahezu auf den ganzen Kader zurückgreifen kann: „Natürlich fehlt der eine oder andere Spieler weiter verletzungsbedingt oder ist anderweitig verhindert, aber wir werden schon eine starke Mannschaft aufbieten.“

Die Schwarz-Blauen könnten mit einem Erfolg noch einmal richtig weit oben in der Tabelle angreifen. Doch Theis hält sich wie gewohnt zurück: „Es kommt natürlich immer auf den Spielverlauf an, aber vor der Partie wären wir froh, wenn wir mit was Zählbarem nach Hause fahren können.“

Auf den BV Rentfort III warten nun entscheidende Wochen

Auf den BV Rentfort III warten entscheidende Wochen. Griese: „Wir müssen unsere Spiele gewinnen und dann schauen wir mal, was die Konkurrenz macht.“

Anstoß: Sonntag, 8. März, 15 Uhr, Hegestraße.