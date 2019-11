Naples/Gladbeck. Caroline Masson trumpft beim Jahresabschlussturnier der US-Tour in Florida groß auf. Die Gladbecker Profigolferin belegt aktuell Platz drei.

In prächtiger Form präsentiert sich Profigolferin Caroline Masson beim Saisonabschlussturnier der US-Tour in Naples/Florida. Die 30 Jahre junge Gladbeckerin liegt vor der letzten Runde auf dem dritten Platz.

Besser als Masson haben bei der CME Group Tour Championship bislang nur die Südkoreanerin Sei Young Kim und Nelly Korda aus den USA gespielt. Vier Schläge trennen die Gladbeckerin von der Führenden Sei Young Kim, drei von der Zweitplatzierten. Dieses Trio bildet beim großen Saisonfinale nun den letzten Flight.

Masson gewinnt mit dem Team Europe den Solheim Cup

Caroline Masson aus Gladbeck blickt auf ein erfolgreiches Golfjahr 2019 zurück. Foto: tim Ireland / dpa

Laut golfpost.de war Massons beste Platzierung beim Saisonabschlussturnier der LPGA Tour übrigens bisher ein geteilter 35. Platz 2017. Sollte sie also keinen rabenschwarzen letzten Tag erwischen, sollte die 30-Jährige dieses Ergebnis ganz locker toppen können. “

Welchen Rang die Gladbeckerin in Florida letztlich erreichen wird, schon jetzt steht fest, dass sie eine gute Saison 2019 gespielt hat. Ein Höhepunkt war für Caroline Masson zweifelsohne die vierte Teilnahme für das Team Europe am Solheim Cup. Und im neuen Jahr darf sie hoffen, zum zweiten Male nach 2016 an den Olympischen Spielen teilzunehmen.