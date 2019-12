Gladbeckerin Masson schreibt ein Kapitel Golf-Geschichte

Caroline Masson schrieb Golf-Geschichte. Zum vierten Male durfte die Gladbeckerin beim Solheim Cup in der europäischen Auswahl ran. Das hat vor ihr noch keine Deutsche geschafft. Damit nicht genug.

Im schottischen Gleneagles bezwangen Caroline Masson & Co. die besten Golferinnen der USA denkbar knapp mit 14,5:13,5. Nachfolgend unser Bericht über den Kontinentalvergleich.

Europa gewinnt gegen die USA mit 14,5:13,5

In Aktion: die Gladbeckerin Caroline Masson beim Solheim Cup 2019 im schottischen Gleneagles. Foto: Ian Rutherford / dpa

Europas beste Golferinnen haben sich im Kontinentalvergleich mit den USA dank eines fulminanten Schlussspurts den Solheim Cup zurückgeholt. Die Gastgeberinnen mit der Gladbeckerin Caroline Masson, die sich als sechstbeste Europäerin in der Weltrangliste den Platz im Team Europe gesichert hatte, besiegten im schottischen Gleneagles die Titelverteidigerinnen mit 14,5:13,5.

Für die Europäerinnen war es der sechste Triumph im 16. Kontinentalvergleich. Titelverteidiger USA hätte bei 28 zu vergebenen Punkten schon ein Remis zum Sieg gereicht, doch nach der 13,5:11,5-Führung gewann das Europa-Team die letzten drei Einzel und schaffte die kaum noch für möglich gehaltene Wende. Marina Alex vergab für die US-Amerikanerinnen auf dem letzten Grün die Chance auf ein Unentschieden gegen Suzann Pettersen, die Europas Aufholjagd krönte. Caroline Masson verlor ihr Match gegen Jessica Korda vorzeitig nach 16 gespielten Löchern.

Deutscher Rekord: Masson startet zum vierten Mal beim Solheim Cup

Die Gladbeckerin schrieb übrigens in Schottland ein Kapitel deutscher Golfgeschichte. Für Masson war es nämlich bereits der vierte Start beim Solheim Cup. Das hat vor ihr noch keine deutsche Proette geschafft. Die 30-Jährige lebt längst in den USA und nimmt an der US-Tour teil, bei der sie sich mit viel stärkeren Konkurrentinnen als auf der europäischen Tour messen kann.

Gegenüber der Sportschau erklärte Masson, was den besonderen Reiz des Solheim Cups ausmacht: „Du kommst zum ersten Abschlag, und es ist ein bisschen wie im Fußballstadion. Das ist ein ganz besonderes Gefühl.“

17. Auflage des Solheim Cups wird in den USA ausgetragen

Der Solheim Cup ist das Pendant zum Ryder Cup bei den Männern. Alle zwei Jahre treffen sich die jeweils zwölf besten Golferinnen aus den USA und Europa zum Kontinentalvergleich. Die 17. Auflage des Solheim Cups findet 2021 im Inverness Club in Toledo im US-Bundesstaat Ohio statt.