Grün-Weiß Schultendorf sucht die besten Tischtennisminis

Der TTV GW Schultendorf beteiligt sich erneut an der Suche nach den besten Tischtennis-Minis Deutschlands. Das Casting findet statt am Sonntag 26. Januar, um 15 Uhr (Meldeschluss ist um 14.30 Uhr) in der Sporthalle an der Woorthstraße 9. Mitmachen können Mädchen und Jungen im Alter von zwölf Jahren oder jünger, die noch keine offizielle Spielberechtigung des DTTB haben.

Was sollen, was müssen die Kids mitbringen? Diese Frage beantwortet Fabian Brinks, Trainer im Schultendorfer Nachwuchsbereich, kurz und knapp: „Sportzeug und Hallenschuhe, falls vorhanden ein Tischtennisschläger, der aber bei Bedarf auch geliehen werden kann. Und vor allem Spaß an Bewegung und Tischtennis.“

Minimeisterschaften sind eine Aktion des Deutschen Tischtennis Bundes

Der TTV GW Schultendorf engagiert sich im Nachwuchsbereich überaus erfolgreich: Die Jungen des Klubs, unser Bild zeigt Niklas Lobitz und Rene Bloch, spielen z. B. in der NRW-Liga um Punkte. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die Minimeisterschaften sind eine Aktion des Deutschen Tischtennis Bundes (DTTB) und mit mehr als 1,5 Millionen Teilnehmern in 37 Jahren eine der erfolgreichsten Breitensportaktionen der Republik. Sie soll Anfängern die Gelegenheit bieten, in die schnellste Ballsportart der Welt reinzuschnuppern.

Gespielt wird in getrennten Altersklassen. Die Bestplatzierten qualifizieren sich für die anschließenden weiteren Veranstaltungen (Kreisentscheid, Bezirksentscheid, Landesentscheid) und die unter zehnjährigen Sieger auf Landesebene finden sich am Ende des Jahres zum Deutschlandentscheid zusammen, bei dem die besten Minis Deutschlands gesucht werden. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und freien Eintritt zu Spielen der Tischtennis-Bundesliga.

GW Schultendorf bietet vor den Meisterschaften Trainingsstunden an

In diesem Jahr finden die Minimeisterschaften erstmalig in Kooperation mit der Pestalozzischule, Teilstandort Schultendorf, statt. Zwei Jugendtrainer werden dazu am Donnerstag 23. Januar, von acht bis 12 Uhr ein Schnuppertraining für die Dritt- und Viertklässler am Standort Woorthstraße geben.

Interessierte Kinder anderer Schulen sind ebenfalls eingeladen, sich mit einem Probetraining bei den erfahrenen Jugendtrainerteam des TTV GW Schultendorf optimal auf die Minimeisterschaften vorzubereiten. Dazu am besten bei Fabian Brinks unter 0151/11566388 oder unter fabianbrinks@t-online.de einen Termin vereinbaren, oder einfach zu den regulären Trainingszeiten (Mittwoch 18 - 19.30 Uhr, Freitag 17 - 19 Uhr) an der Halle vorbeischauen. Eine Anmeldung zu den Minimeisterschaften ist nicht erforderlich, kann aber gerne unter den angegebenen Kontaktdaten getätigt werden.