Die Jugend des TTV Grün-Weiß Schultendorf hat sich im NRW-Liga-Derby beim FC Schalke 04 für eine gute Leistung nicht belohnen können. Die Gladbecker mussten sich gegen den Tabellenzweiten in Gelsenkirchen letztlich mit 5:8 geschlagen geben.

Zwischenzeitlich sah es für die Grün-Weißen richtig gut aus. Niklas Lobitz und René Bloch gewannen ihr Doppel. Anschließend feierten in der ersten Einzelrunde René Bloch, Alex Knigge und Lennart Helbing jeweils einen Sieg. Damit lag der krasse Außenseiter überraschend mit 4:2 in Führung.

Schultendorfer verlieren vier Einzel im fünften Satz

Alexander Knigge (TTV GW Schultendorf) gewann in der Begegnung mit Schalke ein Einzel. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Und die Schultendorfer trumpften weiter auf und begegneten den Königsblauen auf Augenhöhe. In der zweiten Einzelrunde gingen alle vier Vergleiche über die volle Distanz von fünf Sätzen. „Wir konnten jedoch keins der Duelle für uns entscheiden“, so GWS-Trainer Fabian Brinks.

So reichten zwei weitere Siege in der Schlussrunde durch René Bloch und Niklas Lobitz nicht mehr, um noch einen Punkt zu ergattern. Das Spiel von Bloch kam schlussendlich auch gar nicht mehr in die Wertung. “

GW Schultendorf ist mit 3:11 Punkten Tabellenvorletzter

In der Tabelle belegt der Nachwuchs der Grün-Weißen mit nunmehr 3:11 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand zu den TTF Bönen (6:6) und zum TTV Letmathe (4:6) ist aber noch nicht allzu groß.