In Gladbeck sind die Tennenplätze wieder freigegeben

Die Tennenplätze in Gladbeck sind am Rosenmontag für den Spiel- und Trainingsbetrieb wieder geöffnet worden.

Gladbeck. In Gladbeck kann ab sofort wieder Fußball gespielt werden. Die Tennenplätze sind nämlich für den Spiel- und Trainingsbetrieb wieder geöffnet.

In Gladbeck kann ab sofort wieder Fußball gespielt werden. Am Rosenmontagmittag (24. Februar) gab Sportamtsleiter Dieter Bugdoll die Tennenplätze wieder für den Spiel- und Trainingsbetrieb frei.

Die Naturrasenplätze an der Dorstener Straße in Zweckel und an der Bohmertstraße dürfen nach den ergiebigen Regenfällen der Vortage jedoch weiterhin nicht genutzt werden.

Preußen Gladbeck trägt am 27. Februar das Nachholspiel gegen Grafenwald aus

Klaus-Dieter Bugdoll ist der Leiter des Gladbecker Sportamts. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

An den vergangenen drei Sonntagen mussten alle Spiele in den Bezirks- und Kreisligen abgesagt werden. „Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass wir die Plätze dreimal wegen Sturmwarnungen schließen müssen“, so Bugdoll. Er hofft, dass nun die Partien am 1. März wie geplant über die Bühne gehen können. „Die Wettervorhersage für den nächsten Sonntag sieht etwas besser aus“, so der Sportamtsleiter.

Unter der Woche, am Donnerstag, 27. Februar, steht das Nachholspiel in der Kreisliga A1 zwischen Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck und dem VfL Grafenwald auf dem Programm. Anstoß auf dem Jahnplatz an der Konrad-Adenauer-Allee ist um 19.30 Uhr.