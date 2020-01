In Wanne: SV Zweckels Rumpfelf verliert den ersten Test

Mit einem dezimierten Kader reiste der SV Zweckel zum Vorbereitungsspiel nach Wanne. Die insgesamt zwölf Gladbecker Akteure verloren die Partie gegen Sportfreunde Wanne letztendlich verdient mit 2:3. „Wir mussten experimentieren, weil wir keine Leute hatten“, sagte Trainer Guido Naumann.

Unter anderem musste der Coach kurzfristig auf die beiden Neuzugänge Faysel Khmiri und Patrick Herkt verzichten. Allerdings durfte sich mit Ahmet Cicek trotzdem ein Spieler über sein Debüt freuen.

Verletzung zwingt Naumann zu frühem Wechsel

Der Neuzugang sollte eigentlich erst später in die Partie kommen, durfte aber wegen der Verletzungen von David Musiolik bereits in der 26 Spielminute auf das Feld. „David ist umgeknickt. Wahrscheinlich hat er was an den Bändern“, so Naumann.

Zu diesem Zeitpunkt führte der Gastgeber bereits mit 1:0. In der zweiten Hälfte wurde auch der neue Torhüter Robin Montberg eingewechselt. Der Keeper erwischte allerdings keinen Start nach Maß: Schon nach 15 Minuten musste er zweimal hinter sich greifen.

Terzis und Schwers treffen in der Schlussphase

Trotzdem war sein Coach mit dem Auftreten der zwei Neuen zufrieden: „Für den Anfang war es okay“, so Naumann. Im Anschluss an die Gegentreffer steigerten sich die Zweckler und gestalteten das Ergebnis durch die Treffer von Pascalis Terzis und Jan Schwers versöhnlicher.