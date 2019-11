Gladbeck. Die Jugendmannschaft des TTV GW Schultendorf trat in der Tischtennis-NRW-Liga gleich zweimal an die Tische. Ein Punkt sprang dabei heraus.

Die Jugendmannschaft des TTV GW Schultendorf musste in der Tischtennis-NRW-Liga gleich zweimal an die Tische. Ein Punkt sprang dabei für die Gladbecker heraus.

Zunächst ging es zum Nachholspiel bei Spitzenreiter TuS Holzen-Sommerberg. Im Dortmunder Norden blieben die Schultendorfer chancenlos. Mit 0:8 kassierten sie die Höchststrafe. GWS-Trainer Fabian Brinks sagte: „Obwohl der eine oder andere Punkt durchaus in Reichweite war, ging die Niederlage auch in dieser Höhe in Ordnung.“

Grün-Weiß Schultendorf trotzt dem Tabellenfünften ein Remis ab

Das Doppel Niklas Lobitz (li.) und Rene Bloch holten im Vergleich mit Bönen einen Zähler für Grün-Weiß Schultendorf. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Anschließend war der Tabellenfünfte TTF Bönen zu Gast an der Woorthstraße. Eine spannende Partie endete nach dreieinhalb Stunden mit einem leistungsgerechten 7:7-Unentschieden. Auch die Sätze gingen mit 27:27 unentschieden aus.

Lediglich nach Bällen hatte GWS mit 524:509 gewonnen. Dabei steuerten alle vier Schultendorfer Punkte bei: Niklas Lobitz und René Bloch im Doppel, Lobitz 2, Bloch, Alex Knigge 2 und Lennart Helbing.