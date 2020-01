Gladbeck. Der BV Rentfort empfängt die Spvgg Herten zu einem Testspiel an der Hegestraße. Zuletzt zeigte der Gladbecker Bezirksligist ansteigende Form.

Kann der BV Rentfort seinen positiven Trend fortsetzen?

Der BV Rentfort schließt seine Testspielwoche mit dem Heimspiel gegen Spvgg Herten ab (So., 2. Februar, 15 Uhr). Für die Mannschaft von der Hegestraße ist es die dritte Vorbereitungspartie innerhalb einer Woche. „Wir haben uns gesteigert. Gegen Gahlen waren wir nicht gut drauf, dafür haben wir gegen Haltern ein richtig gutes Spiel gemacht“, so BV-Trainer Marcel Lehmann.

Vor allem mit dem Erfolg über den Bezirksliga Tabellenführer TuS Haltern II, setzten die Gladbecker ein Ausrufezeichen. Sie gewannen den Vergleich mit 5:2. Besonders erfreulich war nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Spielweise. Die Rentforter agierten erstmals im 5-3-2 System mit offensiven Außenverteidigern. „Das System hat sich bewährt“, sagte der Übungsleiter.

Rentforts Trainer Lehmann erwartet einen defensiven Gegner

Marcel Lehmann, Trainer des BV Rentfort, war mit seiner Mannschaft im Test gegen den TuS Haltern II zufrieden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Allerdings wird er seine Elf am Sonntag wohl mit einer anderen Formation und Ausrichtung in die Partie schicken. Denn gegen den Gast aus Herten, ist die Lehmann-Elf, wie schon vor einer Woche gegen Gahlen, Favorit. Aus diesem Grund erwartet der BV-Trainer, dass seine Mannschaft erneut das Spiel machen muss. Doch dieses Mal wollen die Gladbecker es besser machen als bei der Niederlage in der Vorwoche gegen TuS Gahlen.

Nicht nur die Gegner zwingen Marcel Lehmann immer wieder zu Veränderungen, sondern auch die personelle Situation. Insgesamt fallen mit Sebastian Blume, Lars Wulfert, Felix Nizeyimana und Lennart Dickmann gleich vier Spieler verletzungsbedingt aus. Dazu fehlt auch noch Cedric Kroll, aufgrund eines Urlaubes.

Maurice Schmidt ist für Sonntag noch keine Option

Auf der anderen Seite kehrte Maurice Schmidt ins Training zurück. „Ich bin froh, dass er wieder da ist. Er hat individuell trainiert und wird am Sonntag noch nicht spielen“, erklärte der Rentforter Trainer.