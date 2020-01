Klasse Angriffsleistung: TV Gladbeck sorgt für Überraschung

Für eine Überraschung sorgten die Handballer des TV Gladbeck im ersten Bezirksligaspiel des neuen Jahres. Die Blau-Weißen bezwangen nämlich den Aufstiegsmitfavoriten FC 26 Erkenschwick deutlich mit 38:31 (19:15).

Tobias Wissing erzielt für den TV Gladbeck acht Tore

Sebastian Modrow (re.) wirft in dieser Szene auf das Erkenschwicker Tor. Ihm glückten vier Treffer. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Welcher TVer sich am frühen Samstagabend für das Europameisterschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien und gegen die Begegnung der eigenen Ersten mit Erkenschwick entschieden hat, hat alles falsch gemacht. In der Nordparkhalle boten die beiden Teams nämlich ein Torfestival, das die Gastgeber völlig verdient gewannen.

Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck, war folgerichtig äußerst angetan vom Auftritt seiner Rasselbande: „Das war richtig geil. Im Angriff haben wir die bisher beste Saisonleistung gezeigt.“ Insbesondere Tobias Wissing zeigte sich in Torlaune. Er steuerte acht Treffer bei. Thiel: „Das war der Tobi Wissing, wie wir ihn aus den vergangenen Jahren kennen. Ich hoffe, der Knoten ist jetzt bei ihm geplatzt.“

Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck, hatte ein gutes Gefühl

Bemerkenswert: Die Gladbecker gerieten in der Partie gegen den Tabellendritten aus Erkenschwick nicht ein einziges Mal in Rückstand. Und eigentlich drohte das Spiel nur ein einziges Mal zu kippen. Das war um die 40. Minute herum, als der FC 26 nach drei Treffern in Folge bis auf 22:24 verkürzt hatte. „In dieser Phase“, so der TVG-Trainer, „haben wir etwas schludrig gespielt.“ Der Trainer nahm seine Auszeit, danach lief es wieder.

Thiel weiter: „Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Die Jungs hatten im Abschlusstraining richtig Gas gegeben. Und ich war mir sicher, dass Erkenschwick uns liegen würde.“ Damit hatte der Coach des TVG ohne Wenn und Aber recht.

Alle Feldspieler des TV Gladbeck steuern mindestens einen Treffer bei

TV Gladbeck: Hirschfelder - Lelgemann (2/2), Wissing (8), Junker (4), Kraus (2), Bergmann (2), Ahmann (5), Kläsener (1), Barz (4), Luggenhölscher (3), Lechert (2), Schrief (1), Modrow (4).