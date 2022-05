Leichtathletik: Der Nachwuchs des VfL Gladbeck startet durch

Recklinghausen. Der Leichtathletik-Nachwuchs des VfL Gladbeck überzeugte bei der Veranstaltung Recklinghausen startet durch mit vielen starken Ergebnissen.

Bei der Veranstaltung „Recklinghausen startet durch“ waren Leichtathletik-Kinder des VfL Gladbeck der Altersklassen U10 und U12 im Einsatz. Für viele der VfLer war es der erste Wettkampf in einem fremden Stadion.

In der Altersklasse W10 erreichte Melina Sommerfeld drei Podestplätze. Sie gewann den 50m-Lauf in 8,34sek. und auch den Weitsprung-Wettbewerb mit 3,63m. Zudem wurde sie in ihrem ersten Hochsprungwettbewerb mit einer übersprungenen Höhe von 1,02m Dritte.

Siebte wurde ihre Vereinskameradin Emma Skowronek sowohl im Weitsprung der W10 mit einer persönlichen Bestleistung von 2,97m als auch im Schlagballwurf mit einer Weite von 12,50m. Außerdem lief sie im 800m-Lauf mit einer Zeit von 4:00,28min als Achte ins Ziel.

VfL Gladbeck: Viele persönliche Bestleistungen

Bei der Altersklasse M10 erzielte Maurits Eisema im Weitsprung 3,02m, Florian Vogt sprang mit 2,80m eine persönliche Bestleistung. Die beiden bestritten auch den 800m-Lauf, den Maurits als Vierter in 3:13,63min. beendete. Florian erreichte als Zehnter in 3:32,45min das Ziel.

Ebenfalls beim Wettkampf dabei waren Kinder der U10. In der M8 konnten Kjell Virus, Phillip Sommerfeld und Moritz Schröter viele gute Ergebnisse erzielen. Kjell Virus sicherte sich im 50m-Lauf mit einer Zeit von 9,65s einen dritten Platz, und im Weitsprung mit einer Weite von 3,12m nicht nur den ersten Platz, sondern erreichte auch eine persönliche Bestleistung. Zum Schluss des Wettkampfes gewann Kjell den 800m-Lauf in einer Zeit von 3:19,46min.

Raphael Wetzl wurde drei Mal Zweiter, ein Mal Erster. Foto: VfL Gladbeck

Phillip Sommerfeld erreichte gleich zwei persönliche Bestleistungen. Zunächst übersprang er im Weitsprung erstmalig drei Meter. Er erreichte hier eine Weite von 3,03m und damit den dritten Platz. Seine zweite persönliche Bestleistung gelang ihm im Schlagballwurf mit einer Weite von 17,50m, welche ihm den ersten Platz sicherte. Einen weiteren ersten Platz sicherte er sich im 50m-Lauf mit einer Zeit von 9,25s.

Auch die Jüngsten stehen auf dem Treppchen

Bei seinem ersten Wettkampf zeigte Moritz Schröter gute Leistungen im 50m-Lauf mit einer Zeit von 9,90sek., mit welcher er den fünften Platz erreichte. Im Weitsprung sprang Moritz eine Weite von 2,60m und wurde damit Sechster.

In der M9 nahmen Raphael Wetzl, Georgios Franco und Tom Prediger teil und konnten sich einige Podestplätze sichern. Raphael erreichte dreimal knapp den zweiten und einmal den ersten Platz. Georgios wurde beim Schlagball Zweiter, beim 800m-Lauf Dritter. In der Altersklasse W9 startete Elena Ziebell. Im Schlagball konnte sie mit einer Weite von 17,50 m den dritten Platz belegen. Im 800m Lauf begeistert sie mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 3:18,60 min und sicherte sich den ersten Platz.

Mehr Sportnachrichten aus Gladbeck gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck