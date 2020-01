Mit dem VfL Gladbeck ist zu rechnen, Aufstieg inklusive

Die Personalplanungen sind schon fast abgeschlossen, die Mannschaft des VfL Gladbeck bleibt in der neuen Saison im Großen und Ganzen zusammen. Das ist eine gute Nachricht für die vielen Anhänger der rot-weißen Handballer.

Völlig unaufgeregt, beinahe heimlich, still und leise haben die VfLer schon vor der laufenden Spielzeit einen Umbruch vollzogen . . . und ein junges, nein, ein blutjunges Team auf die Platte gestellt, das bereits jetzt mit den Topmannschaften der Oberliga mithalten kann.

Nachwuchsförderung ist beim VfL Gladbeck gelebte Praxis

Selbstverständlich ist das nicht. Die Konkurrenz ist nämlich größer geworden. Und finanzstärker. Von den Mitteln, die beispielsweise dem ASV Hamm-Westfalen II, der TSG AH Bielefeld oder auch den Sportfreunden Loxten zur Verfügung stehen, wagt Tim Deffte, der Leiter der Handballabteilung im VfL, wohl nicht einmal zu träumen.

Es geht aber auch anders, nachzufragen eben bei Tim Deffte und dessen Vorgänger Siebert Busch, unter dessen Regie die Gladbecker ja erst zu einer festen Größe im westfälischen Handball geworden sind. Das Stichwort lautet: Nachwuchsförderung. Dazu gehört auch, Talente aus der näheren Umgebung zu finden und sie ebenso zu fordern und zu entwickeln wie den Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Und dazu gehört, Geduld zu beweisen, Rückschläge in Kauf zu nehmen.

Jugend des VfL Gladbeck setzt mit Trainer Steinkötter ein Zeichen

Apropos Nachwuchsförderung: Obwohl die Jugendabteilung des VfL Gladbeck zuletzt wieder sehr erfolgreich war, wollen die Verantwortlichen mehr erreichen. Deshalb haben sie beispielsweise einen erfahrenen Trainer wie Klaus Steinkötter an die Schützenstraße gelotst und sich auch strukturell neu aufgestellt.

All das müsste sich zusammenfügen zu einem großen Ganzen. Sollte die erste Mannschaft im Kern auch in den nächsten zwei, drei Jahren zusammenbleiben und die in der A-, B- und C-Jugend vorhandenen Talente weiter fleißig und mit Lust und Leidenschaft am Ball bleiben, dürfen sich die Anhänger des VfL auf die Zukunft freuen.

Rückkehr in die Dritte Liga nicht ausgeschlossen, auch ohne dickes Konto.