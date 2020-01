1 / 20

Vorrunde der Hallenfußballstadtmeisterschaft 2020

Die Begegnung BV Rentfort - Wacker Gladbeck, in schwarz, bei Vorrunde der Hallenfußball Stadtmeisterschaft am Samstag, 11.Januar 2020 in der Halle Rentfort Nord an der Enfieldstraße in Gladbeck. Es gingen 13 Mannschaften an den Start. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services