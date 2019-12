Gladbeck. Nach dem Coup in Bielefeld wollen die Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck gegen den Soester TV nachlegen. Dabei sollen auch die Fans helfen.

Nach Bielefeld-Coup: VfL Gladbeck trommelt fürs Heimspiel

Werbung in eigener Sache haben sie zuletzt auf der Platte eigentlich reichlich betrieben: 13:1 Punkte haben sie geholt und am vergangenen Sonntag Aufstiegsmitfavorit TSG AH Bielefeld überraschend mit 24:23 bezwungen. Ungeachtet dessen trommeln die Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck auf ihrer Facebookseite für das letzte Heimspiel des Jahres.

„Kommt alle in die Halle und unterstützt uns“, so die Rot-Weißen vor der Partie, die mit Fug und Recht als Klassiker bezeichnet werden darf. Denn in der Riesener-Halle stellt sich am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr der Soester TV vor.

Spiele zwischen dem VfL Gladbeck und dem Soester TV waren oft umkämpft

Der VfL Gladbeck fordert seine Fans auf, die Mannschaft im Heimspiel gegen den Soester TV noch einmal zu unterstützen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Mannschaften der beiden Klubs, die traditionell aus wenig (Geld) viel (Leistung) machen, lieferten sich in den vergangenen Jahren in der Dritten Liga West wie auch in der Oberliga Westfalen immer wieder heiß umkämpfte Spiele, die mal der VfL und mal der STV zu ihren Gunsten entscheiden konnten.

Die Facebookseite des VfL Gladbeck gibt den Anhängern ein Versprechen. Wörtlich heißt es: „Kurz vor Weihnachten lassen wir es noch einmal richtig krachen! Unsere Mannschaft möchte im ewig jungen Duell gegen den Soester TV ihren starken Lauf von 13:1-Punkten in Serie bestätigen und sich mit einer guten Leistung von ihren Fans verabschieden.“ Zuletzt hatte der VfL bei der hoch gehandelten TSG AH Bielefeld gewonnen, den entscheidenden Treffer hatte Youngster Chris Winkelmann erzielt.