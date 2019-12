Gladbeck. Jessica Steiger, Schwimmerin des VfL Gladbeck, gehört dem Olympiakader an. In den weiteren Kaderlisten taucht noch ein Gladbecker Aktiver auf.

Nicht nur Steiger festigt den Ruf der Schwimmstadt Gladbeck

23 Aktive sind vom Deutschen Schwimmverband (DSV) in den Olympiakader berufen worden. Eine davon, Jessica Steiger (VfL), stammt aus Gladbeck.

Der höchste Bundeskader, der Olympiakader, ist von 16 Schwimmern im Jahr 2019 auf nun 23 Athleten aufgestockt worden. Gleiches gilt für die Verbandskader, in die insgesamt 247 Beckenschwimmer berufen worden sind (2019: 214). Auch in diesen Listen ist ein Gladbecker vertreten, nämlich Yannick Plasil vom SV 13 resp. der Startgemeinschaft Gladbeck/Recklinghausen. Er gehört dem 25-köpfigen Nachwuchskader 1 an.

Jessica Steiger zeigt bei der WM in diversen Staffeln bärenstarke Leistungen

Erfolgreich bei der WM in Südkorea: die deutsche 4x100m Freistilstaffel mit Jessica Steiger, Julia Mrozinski, Reva Foos und Annika Bruhn (v. li.). Foto: Bernd Thissen / dpa

In einer Pressemitteilung erklärte der DSV: „Die Vergabe des Kaderstatus, welcher den jeweiligen Umfang der Förderung durch Verband, Sporthilfe und andere Institutionen bestimmt, war in mehreren Sitzungen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) abgestimmt worden.“ Dies habe sich nicht immer einfach gestaltet.

Jessica Steiger vertrat den DSV in dem nun zu Ende gehenden Jahr unter anderen bei den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju und war dort mit bärenstarken Vorstellungen mitverantwortlich dafür, dass sich diverse Staffeln (4x100m Freistil, 4x100m Lagen, 4x100m Lagen Mixed) für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren konnten. Zuletzt räumte die 27-jährige Gladbeckerin bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin drei Gold- und drei Bronzemedaillen ab.

Yannick Plasil startet für Deutschland bei der Junioren-EM

Deutscher Juniorenmeister: Yannick Plasil vom SV Gladbeck 13 resp. der SG Gladbeck/Recklinghausen. Foto: SV Gladbeck 13

Auch Yannick Plasil vertrat Deutschland in diesem Jahr bei einer internationalen Meisterschaft. Der Aktive des SV 13 startete nämlich bei den Junioren-Europameisterschaften und war im russischen Kazan über 200m Schmetterling ins Semifinale eingezogen. Bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in der Hauptstadt hatte er sich unter anderem ebenfalls über 200m Schmetterling den Titel des Juniorenmeisters gesichert.