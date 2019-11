Zwei Spiele stehen in diesem Jahr noch in der NRW-Liga für die Tischtennis-Jungen von Grün-Weiß Schultendorf auf dem Programm. Das erste steigt am heutigen Samstag um 14 Uhr beim FC Schalke 04 im Schürenkamp.

Die Königsblauen sind noch ohne Niederlage, mit 8:2 Punkten Tabellenzweiter und damit ohne Wenn und Aber in der Begegnung mit dem Nachwuchs aus Gladbeck (3:9 Zähler) in der Favoritenrolle. Im Anschluss an das Derby stellen sich die Grün-Weißen am Samstag, 30. November, noch im Sauerland bei ihrem Tabellennachbarn TTV Letmathe vor.

„In diesen Spielen“, so lautet die Marschroute von Fabian Brinks, dem Trainer der Schultendorfer „wollen wir noch einmal alles geben und das Möglichste herausholen.“

Landesliga-Mannschaft von GW Schultendorf tritt ersatzgeschwächt an

Die erste Herrenmannschaft des TTV GW Schultendorf - das Bild zeigt Sebastian Hermanski - stellt sich in der Landesliga bei der PSV Recklinghausen vor. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

In der Landesliga treten die Herren des TTV Grün-Weiß am Samstag, 23. November, bei der PSV Recklinghausen an. Ausgetragen wird der Vergleich um 18 Uhr. Die Gladbecker zeigen sich skeptisch vor ihrem Hinrundenabschluss. Thomas Bons, Spieler der Schultendorfer, sagt mit Blick aufs Personal: „Die Vorzeichen sehen nicht gut aus, wir müssen wieder mit Ersatz ran.“

Dabei wäre ein Erfolg für die Gladbecker wichtig. Aktuell trennt das Team nämlich nur ein Punkt vom ersten Relegationsplatz, den die DJK Roland Rauxel einnimmt. Und normalerweise, also in Bestbesetzung, wäre die PSV Recklinghausen für die Grün-Weißen aus Schultendorf ein Gegner auf Augenhöhe.