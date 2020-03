Gladbeck. Gleich vier Neue waren vorher für Zweckel aktiv. Ob in dieser Saison für SB Gladbeck noch etwas nach oben geht, wird sich schon Sonntag zeigen.

Bei Schwarz-Blau Gladbeck hat die Zukunft bereits begonnen. Zunächst verlängerte der Fußball-B-Ligist vorzeitig die Verträge mit Trainer Mike Theis und Co-Trainer/Betreuer Erich Meise. Danach schlug der Traditionsverein auf dem Spielermarkt zu. Acht Zugänge meldeten die Schwarz-Blauen, die damit bereits die Weichen für die Saison 2020/2021 gestellt haben.

Die noch laufende Runde soll der in großen Teilen neu formierten Mannschaft dazu dienen, sich einzuspielen, sich zu entwickeln.

Verlängerung von Theis und Meise war früh klar

Bereits Anfang des Jahres war klar: Die Schwarz-Blauen gehen mit Mike Theis und Co-Trainer/Betreuer Erich Meise in die neue Saison. „Wir sind mit Mikes und Erichs Arbeit sehr zufrieden“, sagte Andreas Pappert, der Vorsitzende des B-Ligisten aus Brauck, zur WAZ. Das war für Mike Theis das Zeichen, schon einmal mit den Planungen für die neue Saison zu beginnen.

Mit acht Akteuren verstärkte er schon jetzt seinen Kader. „Wir schauen in die Breite, wir wollen einen guten Kader aufweisen“, erklärt Theis, für den der Aufstieg in diesem Jahr aber noch nicht das Ziel ist.

Ex-Zweckeler Kolonie an der Roßheidestraße

Dario Schierenberg hütete in der Landesliga für den SV Zweckel den Kasten. Der Schlussmann wechselte nun zu Schwarz-Blau Gladbeck. Der Klub aus Brauck will in der nächsten Runde offenbar angreifen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Der Trainer verfügt über gute Kontakte, vor allem in den Gladbecker Norden. So verpflichtete er in Dario Schierenberg, Berkay Cetin, Omar Chamdine und Rhamadan Khodr gleich vier Spieler, die bereits für den SV Zweckel aktiv waren.

Torhüter Schierenberg kann hierbei sogar auf Landesliga-Erfahrungen zurückgreifen und soll sicherer Rückhalt der Mannschaft sein.

Sein erstes Gegentor in einem Pflichtspiel für Schwarz-Blau kassierte der Schlussmann am vergangenen Sonntag gegen den SV Hansa Scholven aber bereits nach zehn Minuten. Danach hielt er seinen Kasten aber sauber, die Braucker gewannen mit 3:1.

Neben Schierenberg standen einige andere Winterzugänge in der Anfangself der Braucker. Die bereits genannten Cetin und Chamdine starteten ebenso wie Anil-Can Elemen, der aus der Bezirksliga vom SV Horst 08 II an die Roßheidestraße wechselte, Issa Fakroh und Oliver Meise.

Youngster Brünglinghaus macht direkt das umjubelte 2:1

Für Meise kam in der 55. Minute schließlich Steffen Brünglinghaus. Letztgenannter ist im Winter von Theis frühzeitig zum Senioren erklärt worden. Mit diesem Wechsel zeigte der Übungsleiter ein gutes Händchen: 18 Minuten nach Brünglinghaus‘ Einwechslung netzte er für die viel umjubelte 2:1-Führung der Schwarz-Blauen.

Trotz des 3:1-Erfolges über Hansa Scholven und dem aktuellen fünften Tabellenplatz backt der Coach jedoch weiterhin kleine Brötchen. Das Wort Aufstieg nimmt er nicht in den Mund. Er sagt vielmehr: „Wir wollen eine gute Runde spielen.“ Wohin die Reise für Schwarz-Blau gehen kann, wird der nächste Sonntag zeigen.

Sonntag geht es gegen den BV Rentfort III

Dann gastiert die Theis-Elf beim Vorjahresmeister BV Rentfort III. Mit einem Sieg könnten die Schwarz-Blauen sich ganz oben in der Tabelle festsetzen, müssen aber so oder so auf Patzer der Erstplatzierten hoffen, wenn es denn noch für ganz oben reichen soll.

Doch das, so sagt Theis, der Bereits vor Saisonbeginn sagte, dass das Gerede um einen Aufstieg vermessen sei, sei ihm weiterhin nicht wichtig: „Die Entwicklung steht im Vordergrund. Wir wollten eine gute Rolle in der B-Liga spielen und das machen wir bislang tadellos.“