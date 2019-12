Gladbeck. Schwarz-Blau Gladbeck wollte etwas Gutes tun. Also organisierte ein Mitglied des Vereins eine Tombola. Der Erlös ging an den Hospizdienst.

Schwarz-Blau Gladbeck spendet dem Hospizdienst 475 Euro

475 Euro spendete jetzt der Fußballverein SuS Schwarz-Blau dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe in Gladbeck. „Wir wollten vor Weihnachten noch etwas Gutes tun“, berichtet Wolfgang „Tuddy“ Ruhrländer, Sportlicher Leiter des Braucker Traditionsvereins, der WAZ.

Ruhrländer hatte in den vergangenen Wochen Mitglieder von Schwarz-Blau Gladbeck um Spenden für eine Tombola gebeten. Dabei hatte er Erfolg. Denn in der vergangenen Woche konnte diese an der Roßheidestraße veranstaltet werden. 475 Euro kamen zusammen. „Den Scheck haben wir schon überreicht“, sagt Ruhrländer.

Gladbecker Hospizdienst begleitet derzeit 27 Familien

Seit Mai 2013 ist der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe in den Räumen am Kirchplatz 5 mitten im Zentrum von Gladbeck erreichbar. Von hier aus begleitet er mit derzeit 27 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 27 Familien, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt oder bereits verstorben sind.

Die Familien leben in Bottrop, Dinslaken, Dorsten, Gladbeck, Gelsenkirchen, Oberhausen und Voerde. In den Räumen bietet der Dienst zudem regelmäßig ein Elternfrühstück und ein Familiencafé als Austauschmöglichkeit für betroffene Familien an.