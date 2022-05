Clara Jürgens (l.) und Hannah Steffen vom VfL Gladbeck wollen bei den Deutschen Meistschaften in Berlin Medaillen sammeln.

Schwimmen Schwimmerinnen vom VfL Gladbeck treten bei DM an

Gladbeck. Gleich drei Schwimmerinnen vom VfL Gladbeck kämpfen in Berlin um den deutschen Meistertitel. Eine Athletin hat dabei gleich mehrere Chancen.

Für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 24. bis 28 Mai in Berlin haben sich qualifiziert. Mit Paula Buß ist im Jahrgang 2009 eine Medaillenanwärterin am Start , die dank ihrer Vielseitigkeit gleich über mehrere Strecken bei der Medaillenvergabe mitsprechen möchte.

Für sie beginnen die Meisterschaften am Dienstag mit den 100 Metern Freistil. Bis zum Samstag folgen dann noch 200m und 400m Lagen, 400m und 800m Freistil sowie 200m Rücken.

Schwimmerinnen vom VfL Gladbeck haben gute Chancen

Ihre Mannschaftskolleginnen Clara Jürgens (2005) und Hannah Steffen (2006) haben jeweils auf ihren Spezialstrecken den Sprung unter die Top-25 ihres Jahrgangs in Deutschland geschafft. Jürgens wird über 50m Brust an den Start gehen.. Etwas härter wird es für Hannah Steffen, die in ihrer Paradedisziplin 200m Schmetterling die Farben des VfL bei den höchsten nationalen Meisterschaften vertreten wird.

Clara Jürgens vom VfL Gladbeck will bei den Deutschen Meisterschaften über 50 Meter Brust erfolgreich sein. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Alle drei Athletinnen sehen ihren jeweils ersten Deutschen Meisterschaften über Einzelstrecken gespannt entgegen und sind hochmotiviert, mit guten Leistungen und persönlichen Bestzeiten aus der Bundeshauptstadt zurück zu kommen.

