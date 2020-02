SG Preußen Gladbeck: Die Vorbereitung bleibt schwierig

Das ist noch nicht die Vorbereitung von Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck. Das erste Testspiel hatte der A-Ligist aus Gladbeck personalbedingt selbst absagen müssen, in der Woche darauf sagte die Drittvertretung des BV Rentfort ab. Kurzfristig fanden die Gladbecker noch einen Spielpartner und trennten sich vom SV Altenbochum 3:3.

Am gestrigen Sonntag schließlich gab es auf dem Jahnplatz an der Konrad-Adenauer-Allee eine 1:5-Niederlage gegen den Bochumer Klub SV Eintracht Grumme. „Wir haben gegen einen starken Gegner lange Zeit gut gespielt, am Ende hat jedoch leider die Kraft gefehlt“, erklärte SGP-Trainer Dennis Wroblewski.

Kevin Klein, Torjäger von Preußen Gladbeck, erzielt den Ehrentreffer

Die Gladbecker gerieten in Halbzeit eins mit 0:1 in Rückstand, nach dem Seitenwechsel erhöhten die Bochumer um zwei weitere Tore. Der SV Eintracht Grumme spielt in der Bochumer Kreisliga A, hat noch Chancen auf den Bezirksliga-Aufstieg. „Deshalb war es gut, dass wir mitgehalten haben und uns viele Torchancen erspielen konnten“, so Dennis Wroblewski.

Eine davon nutzte Preußen-Torjäger Kevin Klein in der 61. Minute zum Ehrentreffer. Danach erhöhte der Gast aus Bochum um zwei weitere Tore.

Tore: 0:1 (22.), 0:2 (48.), 0:3 (56.), 1:3 Klein (61.), 1:4 (72.), 1:5 (89.)