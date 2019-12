SG Preußen Gladbeck: Rumpfelf verliert gegen Kirchhellen II

Es läuft derzeit einfach nicht rund bei Preußen Gladbeck. Und das liegt vor allem an einem: dem fehlenden Personal. Gegen den VfB Kirchhellen II setzte es eine 1:3-Niederlage im letzten Heimspiel des Jahres 2019. „Es war ein schlimmes Spiel“, resümierte Trainer Dennis Wroblewski nach dem Spiel.

Dieser musste erneut als Spieler auflaufen, das sollte in dieser Saison eigentlich nicht mehr passieren, dafür wurde der Kader vergrößert. „Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Dennis spielen muss, weil dann haben wir wirklich keine Leute“, sagte Wroblewskis Trainerkollege Daniel Thiele noch vor einigen Wochen.

Kevin Klein trifft für SG Preußen Gladbeck zum 1:3

Musste spielen: Dennis Wroblewski, Trainer von SG Preußen Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Auch spielten in Ferhat Dogan und Bastian Breitzke zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft für SGP. Breitzke stand sogar im Spiel der zweiten Mannschaft noch in der Startelf, machte gegen den VfB Kirchhellen II trotzdem noch 90 Minuten.

Das Spiel begann schon nicht gut für die Hausherren. In der 15. Minute gingen die Kirchhellener mit 1:0 in Führung. Der VfB machte Druck und erhöhte zunächst auf 2:0 (35.), dann auf 3:0 (37.). Zwar kamen die Gladbecker durch ein Tor von Kevin Klein in der 52. Minute noch einmal heran, wirklich gefährlich wurden sie aber nicht mehr. „Wir haben verdient verloren, konnten diverse Ausfälle nicht ersetzen“, so Wroblewski.

SG Preußen Gladbeck tritt nun bei der SSV Buer II an

Am letzten Spieltag des Jahres reisen die Preußen am nächsten Sonntag (8 Dezember) zur zweiten Mannschaft der SSV Buer. Dort hoffen die beiden Trainer, dass sie wieder einen volleren Kader zur Verfügung haben. Sie wollen sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden.

SG Preußen Gladbeck: van Unen, Dogan, Hauska, Vorobev, Goronczy, Wroblewski (61. H. Ali-Khan), G. Alitjaha, Askin, Saado, Breitzke, Klein. Tore: 0:1 (15.), 0:2 (35.), 0:3 (37.), 1:3 Klein (52.).